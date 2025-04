Divulgação PRF PRF apura causas de acidente com incêndio na BR-101 em SC





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está investigando as circunstâncias do grave acidente ocorrido na tarde de domingo (6) no quilômetro 233 da BR-101, em Palhoça, Santa Catarina. A colisão envolveu uma carreta que transportava etanol, tombou na pista no trecho do Morro dos Cavalos e provocou um incêndio de grandes proporções, que atingiu outros 24 veículos.

De acordo com a PRF, o caso está sendo analisado por uma equipe técnica, e as informações apuradas serão reunidas no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT). Como a ocorrência apresenta diversos fatores complexos, ainda não há uma estimativa para a conclusão do documento. O objetivo da perícia é levantar todas as possíveis causas do acidente.

A cabine do caminhão-tanque foi completamente destruída pelo fogo, o que comprometeu o tacógrafo — aparelho que registra a velocidade do veículo. Diante disso, os peritos vão recorrer a vestígios técnicos e dados coletados no local para estimar a velocidade da carreta no momento do acidente.





O motorista do caminhão e uma passageira sofreram queimaduras graves, assim como três pessoas que estavam em outros veículos atingidos pelas chamas. Todos foram socorridos por equipes de emergência.

A concessionária Arteris Litoral Sul informou que o acidente provocou longas filas nos dois sentidos da rodovia: 12 km em direção a Curitiba e 19 km no sentido Porto Alegre. A pista foi liberada por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (7). Segundo a PRF, o tráfego segue lento, especialmente no sentido norte, onde ainda há aproximadamente 20 km de congestionamento. No sentido sul, o fluxo está melhor, mas ainda registra pontos isolados de lentidão.

Confira o vídeo do acidente: