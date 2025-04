MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Massa de ar frio baixa as temperaturas no Sul e Sudeste





Neste final de semana, ao menos nove capitais registraram recordes de temperaturas baixas em 2025 graças a grande massa de ar frio de origem polar, que avançou sobre o centro-sul do Brasil.

Para esta semana que se inicia na segunda-feira (7), o frio intenso deve se afastar do país e as temperaturas voltam a subir, apesar de continuarem amenas. Os efeitos serão sentidos principalmente no Sul e Sudeste, de acordo com o Climatempo.

Massa de ar frio

A intensa massa de ar frio que avançou sobre o centro-sul do Brasil no primeiro fim de semana de abril foi responsável por estabelecer novos recordes tanto para a menor temperatura mínima quanto para a menor temperatura máxima do ano em diversos estados.

Segundo o Climatempo, capitais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até do Norte registraram, nesse período, as temperaturas mais baixas de 2025 até o momento.

A passagem desta massa polar também deu ao Brasil a primeira temperatura negativa de 2025, com -0,2°C em Urupema, na parte mais elevada da serra de Santa Catarina, no sábado (5). O Climatempo aponta que até o final de abril outras duas ou três massas de ar frio de origem polar fortes devem passar sobre o Brasil, causando grandes quedas de temperatura.

Temperatura volta a subir

rawpixel.com/Freepik Temperaturas ficarão mais amenas no período da tarde





A previsão do tempo para esta semana que se inicia segunda-feira (7) é de um aumento gradual nas temperaturas após a passagem da massa de ar frio, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, as mais atingidas pelo frio.

São esperadas temperaturas mais elevadas durante o período da tarde, porém as madrugadas ainda serão amenas ou até um pouco frias neste início de semana, explica o Climatempo.

A semana promete apresentar o chamado “ efeito cebola ” em áreas do Sul e do Sudeste do país. Com grande amplitude térmica, os moradores dessas regiões enfrentarão manhãs e noites de frio, enquanto as tardes ensolaradas e quentes devem ter temperaturas mais agradáveis.

Recorde de baixa temperatura

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam novos recordes de temperaturas mínimas entre os dias 4 e 6 de abril deste ano entre as capitais estaduais. Em São Paulo (SP), a menor temperatura de 2025 foi de 15,4°C no domingo (6), superando os 15,8°C registrados no sábado (5). A menor máxima do ano também foi registrada no mesmo dia, com 20,7°C.

No Rio de Janeiro (RJ), a menor temperatura máxima do ano foi de 25,5°C, registrada na estação de Marambaia, no sábado. Belo Horizonte (MG) registrou sua menor temperatura de 2025 no domingo, com 18,0°C.





Em Campo Grande (MS), a mínima foi de 18,1°C no dia 5. Já Cuiabá (MT) teve 20,5°C como menor temperatura do ano no dia 6 e 26,0°C como a menor máxima, no sábado.

Curitiba (PR) marcou 12,4°C de mínima e 17,1°C de máxima, ambas no sábado, os menores valores do ano até agora, enquanto em Florianópolis (SC), os termômetros chegaram a 16,0°C de mínima e 24,1°C de máxima, também no dia 5.

Porto Alegre (RS) registrou a menor temperatura do ano no sábado, com 12,5°C, e a menor máxima na sexta-feira (4), com 23,3°C. Em Rio Branco (AC), na região Norte, a menor temperatura de 2025 foi anotada no domingo, com 21,2°C.