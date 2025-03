Reprodução Star A causa do acidente ainda não foi determinada.





As autoridades estão investigando um incidente no qual uma aeronave registrada no Quênia caiu a pelo menos 24 quilômetros a sudoeste de Mogadíscio, na Somália, matando as cinco pessoas a bordo. A Autoridade de Aviação Civil da Somália (SCAA) confirmou o incidente no sábado (22).

A SCAA informou que todos os tripulantes a bordo morreram no local. As famílias das vítimas já foram informadas sobre a tragédia. A causa do acidente ainda não foi determinada.

O avião cargueiro estava retornando da cidade de Dhobley, na região de Lower Juba, após entregar suprimentos às forças da União Africana, quando caiu no sábado por volta das 17h43, horário local, informou a Autoridade de Aviação ao expressar condolências às famílias das vítimas.

Dhobley é a sede das tropas da Missão de Apoio e Estabilização da União Africana na Somália (AUSSOM) vindas do Quênia, que operam no Setor II dentro do estado de Jubaland. As identidades dos tripulantes não foram imediatamente reveladas.

"A aeronave envolvida era um DHC-5D Buffalo, número de série 109 e registro 5Y-RBA", informou a autoridade em comunicado algumas horas após a confirmação do acidente.

A equipe estava prestes a pousar no Aeroporto Internacional Aden Adde, em Mogadíscio. Havia cinco pessoas a bordo, todas infelizmente faleceram.

"O voo partiu de Dhobley e seguia para o Aeroporto Internacional Aden Adde. Com as equipes de aviação trabalhando para reunir mais informações, foi confirmado que a aeronave era operada e registrada no Quênia", disse a autoridade em comunicado.

A autoridade acrescentou que a aeronave pertence à Trident Aviation Limited, empresa que opera no Quênia.

A infraestrutura rodoviária precária da Somália faz com que muitas pessoas prefiram o transporte aéreo, considerado mais rápido, seguro e protegido, especialmente devido à ameaça do grupo al-Shabaab no país.

O DHC-5D Buffalo é uma aeronave de decolagem e pouso curtos, normalmente utilizada para transporte de carga, especialmente em terrenos difíceis e locais remotos.

A Somália é conhecida pelo histórico de acidentes aéreos, que especialistas atribuem ao envelhecimento das aeronaves, infraestrutura limitada e condições operacionais difíceis.

Em janeiro de 2024, outro avião cargueiro do Quênia caiu na Somália, matando duas pessoas a bordo.

O avião transportava suprimentos humanitários para os escritórios regionais do Programa Mundial de Alimentos (PMA) quando saiu da pista.

A aeronave caiu momentos antes de pousar no aeroporto.





Meses depois, em julho de 2024, um voo doméstico operado pela Halla Airlines, de Garowe para Mogadíscio, fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional Aden Adde, deixando duas pessoas feridas.

As autoridades informaram que estão investigando os incidentes.

Confira o vídeo: