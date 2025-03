New York Post/Reprodução Autoridades investigam uma Mercedes branca encontrada perto de um corpo flutuando em Fort Totten no domingo.





Na manhã de domingo (23), uma mulher foi encontrada morta no East River, próximo ao Fort Totten, em Queens, Nova York. As informações são do New York Post

O corpo, avistado por um pedestre às margens do Little Bay Park, estava a cerca de 50 metros de um Mercedes E-class branco com placas de Nova York, cuja porta traseira apresentava manchas de sangue.

New York Post/Reprodução A identidade da vítima foi mantida em sigilo até que a família seja notificada.





A polícia foi acionada às 11h15 (12h15 no horário de Brasília) e, ao chegar ao local, confirmou o óbito da mulher, de idade estimada em 45 anos.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada, aguardando notificação familiar.





Carro ensanguentado e reações locais

O interior do veículo também apresentava marcas de sangue, incluindo uma poça no banco do motorista.

New York Post/Reprodução A polícia disse que o caso ainda está sob investigação.





O médico legista esteve no local para fotografar o carro antes de examinar o corpo.

Moradores da região, conhecida por sua tranquilidade, ficaram perplexos com a cena.