Reprodução/redes sociais Família divulgou informações sobre enterro





A dentista Larissa Azevedo Pinheiro, baleada em uma perseguição policial em Salvador (Bahia), não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de sábado (22) no hospital. A informação foi divulgada pelos familiares dela, através das redes sociais. O enterro da jovem de 28 anos acontece nesta segunda-feira (24), em Itamari, no sul do estado.

A mulher foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto seguia para o trabalho, durante uma perseguição policial na Av. Paralela, no dia 14 de março. Larissa estava a caminho de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, na garupa de um mototaxista, quando houve um confronto entre policiais e suspeitos. A bala que a acertou perfurou o pulmão e o tórax.

Ela foi socorrida por policiais militares e levada ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). No local, passou por uma cirurgia e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficou por uma semana.

Outras pessoas ficaram feridas

Reprodução/TV Bahia Troca de tiros aconteceu na principal avenida de Salvador





Além da dentista, três pessoas ficaram feridas na ação do último dia 14: um assessor parlamentar, que foi atingido por estilhaços, e dois suspeitos, que foram baleados. Um deles morreu.

Larissa tentava se proteger do tiroteio quando foi atingida. O mototaxista que a levava para o trabalho contou que parou a moto ao ouvir o barulho dos disparos, para que os dois se abaixassem.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros começou em Trobogy, quando agentes do Batalhão Apolo identificaram um veículo com placa clonada e restrição de furto, iniciando uma perseguição a quatro suspeitos. Durante o tiroteio, um dos suspeitos, Caio Felipe Reis Sande, conhecido como "Felipe Jogador", foi baleado e não resistiu. Os outros três suspeitos conseguiram fugir a pé, mas um segundo foi encontrado horas depois pelos agentes.





Homenagem

Larissa perdeu muito sangue após o disparo e seguiu em estado gravíssimo após a cirurgia. O enterro acontece nesta segunda, no sul da Bahia. Os familiares agradeceram o apoio e as doações de sangue recebidas para tentar salvar a vida da dentista.

A jovem foi lembrada neste domingo (23) durante a final do Campeonato Baiano, disputada entre Vitória e Bahia, no Estádio do Barradão. O telão exibiu a imagem de Larissa em símbolo de luto, enquanto jogadores e árbitros respeitaram um minuto de silêncio antes do início da partida.