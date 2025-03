Daniel Leite de Andrade/Portal iG Pessoa enfrentando a chuva no Sudeste

Nesta semana, a chuva deve se intensificar em partes do Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, segundo a MetSul. O aumento ocorre devido à oscilação do canal de umidade da Amazônia, que influenciará essas regiões.

No Sudeste, os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo terão os maiores acumulados. Em áreas como a região metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, a serra fluminense e o sul capixaba, o volume pode ficar entre 100 e 150 mm em sete dias. No norte de São Paulo, os acumulados variam entre 50 e 100 mm.

No Centro-Oeste, a chuva será irregular. Os maiores volumes são esperados no leste de Goiás, no Distrito Federal e no norte de Mato Grosso, podendo atingir 150 mm em pontos isolados. O oeste de Mato Grosso do Sul também poderá registrar acumulados próximos de 100 mm.

O Nordeste terá uma semana mais seca, com pouca ou nenhuma chuva no interior da Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Já no oeste baiano, Maranhão e Piauí, os acumulados variam entre 5 e 100 mm.

No Norte, a Zona de Convergência Intertropical traz chuva intensa para Amapá e Pará. Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre terão volumes entre 100 e 150 mm, enquanto Tocantins deve registrar entre 50 e 75 mm.

No Sul, a chuva continua irregular. Após um período de estiagem, a umidade aumenta, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul e no Paraná no início da semana. Já no fim da semana, a previsão é de mais chuva entre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.