Reprodução/Instagram Para Trump, Califórnia não utiliza toda a água disponível no combate aos incêndios





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou reter a ajuda do governo para os incêndios em Los Angeles, Califórnia, a menos que o governo do estado mude a abordagem na gestão do uso de água. O assunto foi abordado nesta quarta-feira (22) em uma entrevista.

Em fala ao canal de televisão Fox News, Trump repetiu afirmações falsas de que os esforços de conservação de peixes no norte do estado são responsáveis por hidrantes de incêndio secando nas áreas urbanas.

Para ele, a culpa pelas dificuldades de Los Angeles em controlar os incêndios recai sobre o governador democrata Gavin Newsom, um adversário político que pediu por parceria e respeito mútuo enquanto o estado combate às chamas. “Eu não acho que devemos dar nada para a Califórnia até que eles deixem a água descer”, disse Trump.

Os incêndios em Los Angeles começaram no nas primeiras semanas de 2025 e já deixou 27 mortos e mais de 12 mil estruturas destruídas. Também nesta quarta, o incêndio que voltou a atingir a cidade de Hughes, próximo a Los Angeles, tingiu o céu de laranja. Pelo menos 31 mil pessoas foram forçadas a sair de casa por causa das chamas e outras 23 mil receberam avisos de alerta de evacuação.

Reprodução X Céu da Califórnia ficou laranja





Culpa sobre o peixe

Trump politizou os incêndios na Califórnia desde o início da tragédia, com desinformação sobre o peixe delta smelt e ataques a Newsom. O presidente fez a ameaça enquanto se prepara para a primeira viagem presidencial de seu segundo mandato.

Na época, o republicano afirmou que o governador da Califórnia não permite que a água chegue onde seria necessário para apagar as chamas porque ela é enviada para o Pacífico que, segundo ele, "estão tentando proteger um peixinho minúsculo, que está em outras áreas, a propósito". Em outro momento, Trump afirmou que o animal é “essencialmente inútil”.

À Fox News, Trump ironizou o que para ele é uma escolha do democrata. “Eles falam sobre o delta smelt... como ele está em perigo... não é de se espantar que esteja em perigo, não está recebendo água. Se você tem um peixe e está parando a água, isso não vai machucar o peixe?”, disse.

O peixe Delta smelt é um animal de poucos centímetros de comprimento, em risco de extinção. Ele é encontrado apenas no Estuário de São Francisco, segundo o U.S. Fish & Wildlife Service , e tem uma expectativa de vida curta.

Mudanças no gerenciamento de emergências

Na entrevista, Trump também comentou sobre reformas na Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema), alegando que a agência está “interferindo em tudo”.





“Eu preferiria ver os estados cuidarem de seus próprios problemas”, disse ele. Trump não detalhou na entrevista suas propostas de reforma, dizendo apenas que a agência “vai ser um grande assunto muito em breve”.

Na sexta-feira (24), Donald Trump visitará o sul da Califórnia, além do oeste da Carolina do Norte, que está se recuperando após o furacão Helene ter atingido a área mais de três meses atrás.