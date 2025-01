Reprodução X Céu da Califórnia ficou laranja

O céu de Los Angeles foi tingido de laranja nesta quarta-feira (22), em razão do incêndio Hughes, que continua devastando áreas próximas à cidade na Califórnia. Imagens registradas por motoristas em uma das rodovias da região captaram o fenômeno causado pelas chamas e pela fumaça. (Veja o vídeo abaixo)

A Reuters confirmou a localização das filmagens analisando placas de trânsito, construções, vegetação e uma ponte, que correspondem a registros de arquivo e coordenadas de GPS da área. Os metadados do vídeo original verificaram que as imagens foram capturadas na mesma data.

Proporções e impactos do incêndio Hughes

De acordo com o Condado de Los Angeles, o incêndio Hughes, iniciado nas proximidades do Lago Castaic, já devastou cerca de 38 km² e segue completamente fora de controle, com 0% de contenção até o momento.

Situação dos grandes incêndios florestais na região

Além do Hughes, outros incêndios continuam trazendo destruição na área metropolitana de Los Angeles:

O incêndio Eaton, que consumiu 57 km² a leste da cidade, está 91% contido, segundo autoridades.

Já o incêndio Palisades, no lado oeste, queimou uma área ainda maior, de 95 km², e está com 68% de contenção.

Novo foco de incêndio agrava crise no estado

Um novo incêndio florestal começou a se alastrar rapidamente nesta quarta-feira, a cerca de 80 km ao norte de Los Angeles. As chamas já devastaram aproximadamente 5,3 km², de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

O incêndio Hughes forçou evacuações urgentes na região do Lago Castaic, com autoridades emitindo alertas de "ameaça imediata à vida" para os moradores. Grande parte do sul da Califórnia permanece em alerta de bandeira vermelha, devido às condições climáticas extremas, marcadas por ventos fortes e secos que favorecem a propagação do fogo.

Embora o número exato de evacuados não tenha sido divulgado, estima-se que a comunidade de Castaic, com cerca de 18.600 habitantes, esteja sendo diretamente afetada pelas chamas.

As autoridades locais pedem que os moradores sigam as orientações de evacuação e evitem áreas próximas aos focos de incêndio. O risco elevado de propagação rápida das chamas exige atenção constante à situação climática e às ordens dos serviços de emergência.

Vídeo

