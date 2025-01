Josh Edelson Incêndios devastadores em Los Angeles





Os bombeiros que lutam contra os incêndios florestais mortais que atingiram a área de Los Angeles em janeiro de 2025 foram prejudicados por um fornecimento limitado de água doce.



Assim, quando os ventos estão suficientemente calmos, pilotos habilidosos que pilotam aviões apropriadamente chamados de Super Scoopers retiram 1.500 galões de água do mar por vez e despejam-nos com alta precisão no fogo.



Usar a água do mar para combater incêndios pode parecer uma solução simples – o Oceano Pacífico tem um abastecimento de água aparentemente infinito. Em emergências como as que o sul da Califórnia enfrenta, muitas vezes é a única solução rápida, embora a operação possa ser arriscada em meio a ondas oceânicas.

Mas a água do mar também tem desvantagens.



A água salgada corrói os equipamentos de combate a incêndios e pode prejudicar os ecossistemas, especialmente aqueles como os matagais chaparrais ao redor de Los Angeles, que normalmente não estão expostos à água do mar. Os jardineiros sabem que pequenas quantidades de sal – adicionado, por exemplo, como fertilizante – não prejudica as plantas, mas o excesso de sais pode stressar e matar as plantas.



Embora as consequências da adição de água do mar aos ecossistemas ainda não sejam bem compreendidas, podemos obter informações sobre o que esperar considerando os efeitos da subida do nível do mar.



Um experimento com água do mar em uma floresta costeira



Como ecologista de ecossistemas no Smithsonian Environmental Research Center, lidero uma nova experiência chamada TEMPEST que foi concebida para compreender como e porquê as florestas costeiras historicamente isentas de sal reagem às suas primeiras exposições à água salgada.



Mudanças evidentes no solo



Nosso grupo de pesquisa ainda está tentando compreender todos os fatores que limitam a tolerância da floresta à água salgada e como nossos resultados se aplicam a outros ecossistemas, como os da região de Los Angeles.



As folhas das árvores passando de verdes a marrons bem antes do outono foram uma surpresa, mas havia outras surpresas escondidas no solo abaixo de nossos pés.



A água da chuva que percola através do solo é normalmente clara, mas cerca de um mês após a primeira e apenas 10 horas de exposição à água salgada em 2022, a água do solo tornou-se castanha e assim permaneceu durante dois anos. A cor marrom vem de compostos à base de carbono lixiviados de plantas mortas. É um processo semelhante ao de fazer chá.



Uma mão com uma luva de látex segura uma agulha e um tubo enquanto tira água do solo. A água é da cor do chá.



A água retirada do solo após um experimento com água salgada tem a cor do chá, refletindo compostos abundantes lixiviados de plantas mortas. Normalmente, a água do solo pareceria clara. Centro de Pesquisa Ambiental Alice Stearns/Smithsonian, CC BY-ND

Nossos experimentos de laboratório sugerem que o sal estava fazendo com que a argila e outras partículas se dispersassem e se movimentassem no solo. Tais mudanças na química e na estrutura do solo podem persistir por muitos anos.



A subida do nível do mar está a aumentar a exposição costeira



Embora a água do oceano possa ajudar a combater incêndios, há razões pelas quais os bombeiros preferem fontes de água doce – desde que haja água doce disponível.



Entretanto, as costas dos EUA enfrentam uma exposição mais extensa e frequente à água salgada, à medida que o aumento das temperaturas globais acelera a subida do nível do mar, que afoga florestas, campos e explorações agrícolas, com riscos desconhecidos para as paisagens costeiras.



Veja fotos



Água do mar está sendo utilizada para combater incêndio em L.A Alice Stearns/Smithsonian Environmental Research Center, CC BY-ND Água do mar está sendo utilizada para combater incêndio em L.A Alice Stearns/Smithsonian Environmental Research Center