Ana Lucia Vieira Santos Tempestade e chuva em São Paulo

Nesta quinta-feira (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas que devem atingir ao menos 22 estados do Brasil. Entre os destaques está a previsão de tempestades no Centro-Sul do país.

O órgão classificou os avisos em níveis de "Perigo" e "Perigo Potencial". O alerta mais grave indica chuvas fortes em partes do Amazonas, Pará e Amapá, com possibilidade de precipitações entre 30 e 60 mm/h e ventos de até 100 km/h. Além disso, há riscos como cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já os alertas de "Perigo Potencial" se dividem em dois. O primeiro cobre áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba, prevendo chuvas de 20 a 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h.

O segundo, voltado ao Centro-Sul, afeta estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Espírito Santo, com possibilidade de granizo e tempestades em intensidade moderada.

Um alerta adicional aponta para uma onda de calor que deverá atingir o Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira com a Argentina. A região deve enfrentar temperaturas até 5°C acima da média por dois a três dias consecutivos.

Impactos locais e precauções

Em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro, o Inmet reforçou a necessidade de atenção às tempestades previstas até o final desta quinta-feira (23). Além das chuvas, rajadas de vento e queda de granizo também estão no radar do instituto para essas áreas.

No Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Tocantins e Paraná, temporais isolados podem causar transtornos, como alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.

Belo Horizonte: calor, chuva e granizo

Após quase uma semana de clima seco e altas temperaturas, Belo Horizonte foi surpreendida por uma forte chuva acompanhada de granizo na tarde da última quarta-feira (22). Apesar do temporal, o calor persistiu, e a capital mineira registrou a segunda maior temperatura de 2024, com os termômetros marcando 34,3°C.

Para esta quinta (23), a previsão indica máxima de 32°C e mínima de 19°C, além de chuvas fortes a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil.

Na região Noroeste da cidade, o impacto da tempestade foi significativo. No bairro Nova Vista, telhados foram arrancados e atingiram imóveis e redes elétricas, causando preocupação entre os moradores. O órgão de Defesa Civil reforça a importância de evitar locais abertos ou próximos a árvores durante os eventos climáticos severos.

Recomendações

O Inmet e órgãos de Defesa Civil reforçam a orientação para que a população evite deslocamentos desnecessários em áreas de maior risco, mantenha-se informada sobre os alertas climáticos e adote medidas preventivas, como desligar aparelhos elétricos durante tempestades e evitar proximidade de áreas alagadas.