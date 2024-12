Reprodução/Polaris Program Jared Isaacman, comandante da missão Polaris Dawn





O presidente eleito dos EUA, Donald Trump , nomeou na quarta-feira (4) Jared Isaacman , um bilionário empreendedor de pagamentos online e o primeiro astronauta privado a conduzir uma caminhada espacial, como o

próximo chefe da NASA .

A indicação levanta questões sobre potenciais conflitos de interesse, dados os laços financeiros de Isaacman com o chefe da SpaceX , Elon Musk , que deve copresidir uma comissão de eficiência do governo e é um dos conselheiros mais próximos de Trump .

Isaacman, 41, fundador e CEO da Shift4 Payments, surgiu como uma figura de liderança em voos espaciais comerciais por meio de suas colaborações de alto nível com a SpaceX . Ele fez história em setembro ao sair de uma Crew Dragon para olhar a Terra do vazio do espaço enquanto segurava o exterior da espaçonave, durante a primeira caminhada espacial realizada por astronautas não-profissionais.

"Estou muito feliz em nomear Jared Isaacman, um líder empresarial talentoso, filantropo, piloto e astronauta, como Administrador da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA)", escreveu Trump no Truth Social." Jared conduzirá a missão de descoberta e inspiração da NASA, abrindo caminho para

conquistas inovadoras em ciência espacial, tecnologia e exploração."

Laços com a SpaceX

A caminhada espacial inovadora foi parte do programa Polaris, uma colaboração entre Isaacman e a SpaceX que deve incluir três missões no total. Os termos financeiros da parceria permanecem em segredo, mas Isaacman supostamente investiu US$ 200 milhões de seu próprio dinheiro para liderar a missão orbital SpaceX Inspiration4 de 2021, totalmente civil, sua primeira incursão no espaço.

Um defensor ferrenho da SpaceX e de Musk , Isaacman frequentemente elogia a empresa e sua visão na plataforma de mídia social X. "Inevitavelmente, haverá uma economia espacial próspera — uma que criará oportunidades para

inúmeras pessoas viverem e trabalharem no espaço", disse Isaacman em uma postagem no X após o anúncio de Trump. "Na NASA, buscaremos apaixonadamente essas possibilidades."

Isaacman, um nativo da Pensilvânia, fundou o negócio que se tornou a Shift4 Payments no porão de sua família com apenas 16 anos. Um aviador habilidoso, ele é qualificado para pilotar aeronaves militares, se apresentou em shows aéreos e estabeleceu um recorde mundial para um voo ao redor do mundo.

Direção futura da NASA

A nomeação ocorre em um momento delicado para a famosa agência espacial dos EUA, com especialistas antecipando mudanças significativas de direção durante o segundo mandato de Trump.

O programa Artemis, que visa retornar astronautas à Lua, pode enfrentar escrutínio, já que Trump expressou repetidamente uma preferência por priorizar uma missão direta a Marte. Também possivelmente na berlinda está o enorme foguete lunar Space Launch System (SLS) da NASA , que foi criticado por ser exorbitantemente caro devido à sua falta de reutilização, em contraste com a Starship da SpaceX, que foi projetada para ser reutilizável, mas continua sendo um protótipo.

Se Isaacman for confirmado pelo Senado, seus laços com a SpaceX podem convidar a um maior escrutínio de futuras decisões de contratação.

A NASA atualmente tem acordos com a SpaceX e a Blue Origin de Jeff Bezos para desenvolver sistemas de pouso lunar — uma abordagem de fonte dupla que Isaacman criticou, citando restrições orçamentárias e as capacidades da SpaceX.

Em um artigo de opinião recente para o Space News , Peter Juul do Progressive Policy Institute apelou ao Congresso para exigir a contratação de fonte dupla para "preservar a concorrência na indústria espacial comercial e impedir qualquer tentativa de Musk de consolidar a SpaceX como um monopólio de fato para serviços espaciais comerciais".

Ainda assim, como um empreendedor ousado em uma era de expansão de parcerias público-privadas no espaço, a nomeação de Isaacman atraiu elogios em alguns setores. "A Planetary Society compartilha sua visão de exploração ousada no espaço e, se ele for confirmado, estamos ansiosos para trabalhar com ele", disse Casey Dreier, chefe de política espacial da organização sem fins lucrativos, à AFP.