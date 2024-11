Getty images via AFP A tripulação retornou à Terra no dia 25 de outubro





Uma tripulação de quatro astronautas da NASA foi hospitalizada recentemente sem explicação após retornar à Terra na cápsula Dragon da SpaceX , empresa de Elon Musk .

Depois de passarem mais de 200 dias na Estação Espacial Internacional (ISS) , os astronautas da Crew-8 pousaram na costa da Flórida na manhã de 25 de outubro.

A NASA chegou a revelar que um astronauta recebeu atendimento médico após o retorno, mas apenas nesta segunda-feira (4) descobriu-se que todos os tripulantes precisaram de atendimento médico após o retorno. Um deles passou a noite no hospital, mas estava "em condição estável sob observação como medida de precaução", segundo a agência.

Os detalhes sobre o motivo da hospitalização da tripulação não foram divulgados. Após o incidente, um painel de segurança da NASA disse à SpaceX para se concentrar na segurança da tripulação enquanto se prepara para futuras missões tripuladas à ISS. As informações foram obtidas pelo jornal Daily Mail.

Problemas em naves

Durante uma reunião do Painel Consultivo de Segurança Aeroespacial na última quinta-feira (31), o ex-astronauta e membro do comitê Kent Rominger listou uma série de "problemas recentes" com o foguete Falcon 9 e a nave espacial Dragon da SpaceX. Ele disse que os acidentes servem como “um lembrete para permanecermos vigilantes à medida que a empresa aumenta o ritmo de suas missões”.

"Tanto a NASA quanto a SpaceX precisam manter o foco nas operações seguras da Crew Dragon e não considerar nenhuma operação 'normal' como garantida", disse ele.

Atrasos na volta à Terra

A missão Crew-8 foi lançada em direção à ISS em 3 de março, e a tripulação deveria retornar à Terra em agosto, mas uma série de atrasos adiou a viagem de volta para o início de outubro, estendendo o que deveria ser uma estadia de 180 dias na ISS para uma estadia de 235 dias.

Uma estadia típica de longo prazo na ISS dura seis meses, ou aproximadamente 182 dias. Períodos prolongados no espaço afetam a saúde dos astronautas e, quanto mais tempo eles ficam, mais graves os problemas de saúde podem se tornar.

A NASA não divulgou nenhuma informação sobre o motivo da hospitalização dos astronautas da Crew-8, o que não deixa claro se a longa permanência na ISS foi a causa.

Os incidentes aos quais Rominger se referiu incluem observações dos paraquedas da Crew. No domingo (3), a SpaceX cancelou o lançamento de um satélite Starlink programado para o fim de semana devido a um vazamento de hélio.

"Quando você analisa esses incidentes recentes nas últimas semanas, percebe que é evidente que operar com segurança requer atenção significativa aos detalhes à medida que o hardware envelhece e o ritmo das operações aumenta", disse Rominger.

Ele acrescentou que tanto a NASA quanto a SpaceX terão que "se proteger para não deixar que o ritmo acelerado das operações atrapalhe seu julgamento" para garantir que as missões sejam conduzidas com o nível apropriado de atenção, tempo e recursos.





Parceria entre NASA e SpaceX

A empresa de Elon Musk é uma parceira confiável da NASA há anos. A SpaceX já lançou mais de 100 foguetes em 2024, incluindo várias missões tripuladas. Musk estabeleceu uma meta ambiciosa de atingir um total de 148 antes do fim do ano.

O foco da empresa em manter um cronograma de missões acelerado e sua posição de liderança na indústria espacial comercial, pode ter um custo para a saúde e a segurança dos astronautas.