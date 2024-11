JIM WATSON/AFP (Outubro) O empresário Elon Musk participa de um comício de Donald Trump na Pensilvânia

O bilionário Elon Musk modificou o algoritmo da rede social X (antigo Twitter) para beneficiar as suas próprias postagens e de usuários ligados ao Partido Republicano , de acordo com uma pesquisa da Universidade de Tecnologia de Queensland.

Os líderes do estudo, que foram Timothy Graham e Mark Andrejevic, analisaram diversas publicações feitas por Musk e outros perfis entre 1º de janeiro e 25 de outubro, que antecederam as eleições presidenciais dos Estados Unidos, vencidas por Donald Trump.

A pesquisa apontou que, no decorrer do período, a manobra resultou em um aumento em todas as métricas das postagens do dono do X, pois as visualizações e republicações cresceram 138% e 238%, respectivamente.

Em relação aos perfis dos republicanos, tanto apoiadores como políticos, os especialistas notaram um aumento de visualizações em comparação com os perfis dos democratas.

Essa não foi a primeira vez que Musk alterou o algoritmo para se beneficiar. Em fevereiro de 2023, o bilionário ameaçou demitir os engenheiros do X após descobrir que um de seus posts recebeu menos visualizações do que a publicada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.