A SpaceX , empresa do bilionário Elon Musk , realizou com sucesso, neste domingo (13), o lançamento de mais um voo de teste da Starship , a nave espacial mais poderosa do mundo.

A missão alcançou dois marcos importantes: o retorno do propulsor Super Heavy à base de lançamento e o pouso controlado da Starship no Oceano Índico , confirmando o progresso em direção à reutilização completa da nave.

O propulsor Super Heavy , que é a parte inferior da nave e responsável pelo lançamento, pousou com precisão na base de lançamento em Boca Chica, no Texas, após reacender três de seus 33 motores Raptor para desacelerar durante sua descida. A torre de lançamento, equipada com braços metálicos, foi utilizada para capturar o propulsor. Caso as condições climáticas não fossem favoráveis, o pouso teria ocorrido no Golfo do México, mas a manobra foi executada com sucesso.





"Amigos, este é um dia para os livros de história da engenharia", declarou um porta-voz da SpaceX durante a transmissão ao vivo da missão, enquanto a equipe de controle comemorava o feito.

A Starship, parte superior da nave projetada para transportar tripulação e carga, completou seu voo de cerca de uma hora antes de mergulhar no Oceano Índico, conforme planejado. A explosão no impacto com a água era esperada como parte do teste. Este foi o segundo voo bem-sucedido da Starship, com o primeiro realizado em junho .

O lançamento não teve passageiros e faz parte dos testes para futuras missões ambiciosas da SpaceX, que incluem viagens à Lua e Marte.





