ALLISON ROBBERT Donald Trump





Donald Trump , presidente eleito dos Estados Unidos , fez uma declaração forte neste sábado (30). Ele exigiu que os países do Brics não criem uma moeda própria ou apoiem outra divisa para substituir o dólar. Caso contrário, ameaçou impor tarifas de 100% sobre os produtos desses países .

Em sua rede social Truth Social, Trump afirmou que esses países devem se comprometer a não desafiar o dólar, ou enfrentarão restrições comerciais severas. "Eles devem se comprometer ou dar adeus às vendas para a nossa economia", declarou. Ele também ironizou os Brics, dizendo que o bloco pode "procurar outro otário" caso insista na ideia.

Brasil defende alternativa ao dólar no Brics

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já defendeu a criação de mecanismos para que os países do Brics façam transações sem depender do dólar. Durante uma reunião do bloco na Rússia, ele reforçou a importância de meios alternativos de pagamento entre os membros.

O Brics, que agora tem dez países, inclui além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, novos membros como Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Brasil, que assume a presidência do bloco em 2025, pretende acelerar a proposta de transações em moedas locais e fortalecer o Novo Banco de Desenvolvimento.