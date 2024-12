Reprodução/redes sociais Vanessa Guerra foi presa pelo roubo de uma van





Uma mulher roubou uma van em Brown, condados dos Estados Unidos , e foi presa após admitir o crime em um post nas redes sociais . A polícia local afirmou que Vanessa Guerra , de 30 anos, fez a postagem no mesmo dia de agosto em que um homem, do mesmo condado no estado de Wisconsin , procurou as autoridades para relatar que sua Ford Freestar 2004 havia sido roubada.

“Roubei um carro hoje! Algo que nunca pensei em fazer”, escreveu Vanessa, que completou dizendo: “Estou pirando com isso”. A van, avaliada em aproximadamente US$ 2 mil (cerca de R$12 mil), foi vendida mais tarde como sucata a um ferro-velho em Blue Earth, um condado vizinho no mesmo estado.

Descoberta

Durante a investigação do caso, um oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Brown conseguiu localizar uma página pertencente à Guerra. Nela, ele encontrou uma postagem onde a mulher dizia “roubei um carro hoje!”.

Esse não foi o único crime que a mulher cometeu. Ela já foi acusada por receptação de propriedade roubada e furto. Além disso, foi condenada por dirigir com a carteira suspensa. Após breve passagem na cadeia, saiu em liberdade condicional e recebeu multa de US$ 354 (cerca de R$2,1 mil).