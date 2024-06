Reprodução/TEDx Erik Filman ficou milionário com bitcoin

Um jovem se tornou milionário após ser uma das primeiras pessoas a investir em bitcoin . Em 2011, quando tinha apenas 12 anos, Erik Finman recebeu US$ 1.245 (na cotação da época, cerca de R$ 2 mil) de sua vó como presente. Para a surpresa da sua família, o garoto norte-americano decidiu negociar a quantia em criptomoeda e passou a ganhar muito dinheiro.

Em 2017, com a alta da bitcotin, Erik Finman completou 18 anos com US$ 2,1 milhões na conta. Em entrevista ao Business of Business, o jovem contou que chegou a deixar a escola para se dedicar apenas ao investimento em criptomoedas.

"Eu realmente não gostava do ensino médio. As pessoas realmente não conseguiam o que eu estava tentando fazer, não conseguiam o que eu procurava ou o que eu sonhava", disse Finman. "Um professor me disse, sim, abandone os estudos e trabalhe no McDonald's, já que nunca conseguirei mais nada na vida", relembrou.

Finman conta que chegou a fazer uma promessa para seus pais. "Abandonei o ensino médio e fiz uma aposta com meus pais: se eu ganhar um milhão de dólares aos 18 anos, não preciso voltar para a escola ou para a faculdade", contou.

Em 2020, ao aumentar a quantidade de bitcoins, Finman afirma que já tinha US$ 4,8 milhões. Hoje com 25 anos, porém, o norte-americano diz estar "cansado de ser o cara do bitcoin".

Assim, desde o ano passado, Finman passou a investir em aeronaves e diz já ter ganhado um "bom dinheiro".

