AFP Parentes de passageiros do voo fizeram um evento sobre os 10 anos do desaparecimento do voo, em março deste ano





A busca pelo avião desaparecido MH370 , que decolou pela última vez no dia 8 de março de 2014, deve ser reiniciada com base em uma “proposta confiável", de acordo com o governo da Malásia . O voo, com 239 pessoas a bordo, vai voltar às buscas no sul do Oceano Índico com a empresa marítima Ocean Infinity .

O voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu há mais de 10 anos em um evento que tem intrigado o mundo desde então. O avião decolou de Kuala Lumpur , na Malásia, com destino a Pequim , na China . Pouco tempo após a decolagem, os radares não conseguiram localizar a aeronave, que nunca mais foi vista.

Vários destroços que se acredita serem do voo MH370 foram encontrados desde então. No entanto, investigações formais lideradas pela Austrália e Malásia não conseguiram fornecer respostas sobre o que aconteceu, levando alguns especialistas a criarem suas próprias hipóteses.

No relatório oficial sobre o que aconteceu com a aeronave, foi sugerido que ela havia desligado as comunicações de sinal eletrônico e feito uma mudança de rota em “U”. Cerca de menos de uma hora depois, o voo possivelmente caiu em algum lugar no oceano.

Proposta feita para buscas

A Malásia planeja reiniciar a busca pelo voo. As autoridades acreditam que a proposta de novas buscas focadas no sul do Oceano Índico são “confiáveis”. Nesta terça-feira (5), o ministro dos Transportes, Anthony Loke, confirmou que o país estava em negociações avançadas com a empresa marítima Ocean Infinity sobre um plano para retomar as buscas na costa da Austrália Ocidental.

“Com base nas últimas informações e análises de especialistas e pesquisadores, a proposta de busca da Ocean Infinity é confiável e pode ser considerada pelo governo da Malásia como a oficial na busca pelo voo”, disse Loke.

Ele afirmou ainda que os termos e custos solicitados estão sendo acordados na negociação entre o governo e a Ocean Infinity. “Caso seja finalizado, a aprovação do gabinete será necessária, e farei um anúncio público”, contou o ministro.

Procura após 10 anos do sumiço

O governo da Malásia anunciou no início deste ano que estava considerando retomar as buscas pelo voo MH370, mas somente se fossem fornecidas "evidências confiáveis" da localização do avião.

Existem muitas pessoas e grupos não governamentais que seguem trabalhando para localizar a aeronave, como o engenheiro aeroespacial britânico aposentado Richard Godfrey, que está usando tecnologia pioneira para auxiliar em sua busca.





O “Weak signal propagation reporter (WSPR)” (reportador de propagação de sinal fraco) foi projetado para testar a intensidade das frequências de rádio, já que transmissores ao redor do mundo enviam milhares de pulsos de rádio de baixa potência a cada dois minutos.

Godfrey tem trabalhado para usar esses sinais para encontrar o MH370, tendo identificado 130 perturbações nos sinais WSPR sobre o Oceano Índico Meridional.