Em novembro de 2023, o presidente da China, Xi Jinping, havia sinalizado a possibilidade de retomar a "diplomacia do panda" com os Estados Unidos.

A China espera uma "coexistência pacífica" com os Estados Unidos, declarou nesta quarta-feira (6) uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em um momento em que Donald Trump está à beira da vitória nas eleições presidenciais.

"Continuaremos focando e administrando as relações entre China e Estados Unidos com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação benéfica para todos", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

"A nossa política em relação aos Estados Unidos tem sido coerente", acrescentou Mao, que não comentou diretamente a possibilidade de reeleição de Trump.

"A eleição presidencial dos Estados Unidos é um assunto interno dos Estados Unidos", disse a porta-voz. "Respeitamos a escolha do povo americano", acrescentou.

"Depois que os resultados das eleições americanas forem divulgados e anunciados oficialmente, trataremos dos assuntos relacionados de acordo com a prática habitual", acrescentou ao ser questionada se o presidente chinês, Xi Jinping, telefonaria a Trump para felicitá-lo.