Redes sociais Eduardo Bolsonaro acompanha apuração na Flórida

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) , filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, encontra-se em Mar-a-Lago, na Flórida, acompanhando a apuração da eleição presidencial dos Estados Unidos , onde o ex-presidente Donald Trump lidera a disputa. Seu pai, nas redes sociais, parabenizou o republicano (veja abaixo).

"Uma honra estar aqui para acompanhar a apuração das eleições mais importantes do mundo livre. Dos EUA, com o coração nos brasileiros que padecem sob o poder da esquerda. EUA e Brasil precisam ser parceiros em defesa da liberdade", escreveu, em um post no Instagram.

Ele também publicou um vídeo em que Trump aparece cumprimentando os convidados. "Você acredita nessa vitória? Go Trump", escreveu.

Eduardo é reconhecido como um dos principais interlocutores da direita brasileira com a corrente mais ideológica do espectro político internacional.

Além de Eduardo Bolsonaro, outros parlamentares brasileiros viajaram aos EUA para acompanhar a disputa eleitoral. Entre eles, destacam-se Bia Kicis (PL-DF), Rodrigo Valadares (União-SE), Mayra Pinheiro (PL-CE), suplente em exercício na Câmara dos Deputados, Gilson Machado (PL-PE), que está licenciado do cargo, e o senador Carlos Portinho (PL-RJ). Convidados pelo Partido Republicano, que apoia Trump, os parlamentares informaram que irão custear as próprias despesas com passagens aéreas e hospedagem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também se manifestou nas redes sociais, parabenizando Donald Trump pela iminente vitória nas eleições dos EUA. Em uma postagem, Bolsonaro citou um verso bíblico e compartilhou um vídeo com recordações de momentos que viveu ao lado do republicano durante sua presidência.

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”, escreveu Bolsonaro. “Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países”, declarou em outra publicação.

Bolsonaro disse esperar “que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”. Ele escreveu: “Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades”.

O ex-presidente escreveu: “Talvez, em breve, Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados”.

Até as 5h19 da quarta-feira (6), a contagem de delegados mostrava Trump com 267 delegados, enquanto sua adversária Kamala Harris, do Partido Democrata, possuía 224 delegados, segundo dados da Associated Press. Para conquistar a Casa Branca, o ex-presidente republicano precisa de 270 delegados, e a disputa segue acirrada enquanto os resultados das urnas continuam sendo apurados em estados decisivos.