Kamala Harris na Pensilvânia, em 16 de outubro de 2024

A candidata democrata Kamala Harris , que havia sido prevista para discursar aos seus apoiadores nesta quarta-feira (6), decidiu cancelar sua fala no evento realizado na Universidade Howard, onde ela acompanhava a apuração dos votos. A decisão se deu após o republicano Donald Trump vencer na Pensilvânia e ficar a um passo de reassumir a Casa Branca .

A informação, confirmada pelo copresidente da campanha democrata, Cedric Richmond, foi inicialmente divulgada pela agência Associated Press.

Richmond se dirigiu aos presentes no evento, explicando a situação: “Ainda temos votos a serem contados. Continuaremos lutando durante a noite para garantir que todos os votos sejam contados, que todas as vozes tenham se manifestado. Portanto, vocês não terão notícias da vice-presidente esta noite, mas terão notícias dela amanhã [quarta-feira durante o dia].”

O clima no evento foi mudando conforme Donald Trump foi conquistando vitórias em estados-chave como Carolina do Norte e Geórgia, o que levou ao desânimo entre os apoiadores de Harris. Em um momento, os organizadores optaram por desligar a transmissão da contagem de votos na TV e colocar músicas para distrair a multidão.

O evento na Universidade Howard começou de forma animada, com música alta e uma multidão dançando, celebrando cada vitória de Kamala Harris e reagindo com vaias quando os resultados favoreciam Trump. Contudo, nas últimas horas de apuração, o ambiente se tornou cada vez mais tenso e silencioso.

Segundo o New York Times, o entusiasmo inicial deu lugar a um clima de desânimo, com os apoiadores da candidata vendo os resultados de forma "assustadoramente silenciosa". Fotografias registraram o momento de dispersão dos presentes, muitos dos quais visivelmente emocionados e até chorando conforme os números eram divulgados.

Karoline Leavitt, porta-voz da campanha de Trump, comentou sobre o clima no evento democrata, postando em sua conta no X: "Parece que a alegria deixou o prédio", em referência ao crescente abatimento na festa dos apoiadores de Harris.

Enquanto isso, na festa da Juventude Democrática na Filadélfia, o clima era igualmente tenso, com os militantes da campanha democrata bebendo em silêncio e refletindo sobre o que muitos previam ser um avanço autoritário no país, conforme relato do repórter do GLOBO, Eduardo Graça.

Em contraste, Donald Trump seguiu o desenrolar da apuração em seu resort de luxo em Palm Beach, na Flórida, ao lado de um seleto grupo de apoiadores e convidados.

Ele, inclusive, já declarou vitória.

“Vamos ajudar o nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras. Fizemos história, superamos obstáculos, e agora está claro que conquistamos a coisa mais incrível politicamente”, disse Donald Trump em um evento com centenas de apoiadores.

“Essa vitória nos permitirá fazer a América grande de novo”, disse.

Entre os presentes estavam o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Gilson Machado, ex-ministro do Turismo durante a gestão de Bolsonaro. Esses e outros aliados republicanos se reuniram em um jantar, seguido por uma recepção VIP e uma festa, à medida que os resultados começavam a ser confirmados em diversos estados americanos.

A imprensa internacional também noticiou que, entre os convidados de Trump, estavam empresários como Marc Andreesen e doadores que contribuíram com pelo menos US$ 50 mil para sua campanha. O evento em Palm Beach, marcado por um clima de otimismo, contrastava com o cenário tenso observado nos comícios democratas, refletindo o momento decisivo da eleição.