Montagem iG - White House (Wikimedia Commons) Kamala Harris e Donald Trump são os candidatos à Presidência dos Estados Unidos

A apuração dos votos das eleições presidenciais de 2024 começou a todo vapor nos Estados Unidos . Os eleitores foram às urnas nesta terça-feira (5) ou de forma antecipada durante o mês de outubro.

Segundo a Associated Press , Kamala Harris venceu o reduto democrata de Vermont, Rhode Island, Massachusetts e Connecticut.

Vermont votou a favor dos candidatos democratas nas oito eleições presidenciais anteriores. O governador de Vermont , Phil Scott , um republicano , tem sido um crítico do candidato presidencial republicano Donald Trump.

Em Massachusetts continua uma sequência de décadas de vitórias para candidatos presidenciais democratas no Bay State. A última vez que Massachusetts apoiou um candidato republicano foi em 1984, quando os eleitores votaram em Ronald Reagan. Já em Connecticut estendeu umaestendendo a longa tendência do estado de apoiar candidatos presidenciais democratas.

Por outro lado, o republicano Donald Trump venceu a eleição presidencial em Indiana , Kentucky , Virgínia Ocidental, Carolina do Sul , Mississippi, Flórida e Tennessee .



A Indiana é um estado conservador confiável, onde os republicanos ocupam o cargo de governador há 20 anos. Trump recebeu 11 votos eleitorais sobre a democrata Kamala Harris. O local tem sido favorável ao ex-presidente em suas três disputas pela Casa Branca.

Em 2016, ano em que ele ganhou a presidência, e novamente em 2020, Trump obteve 57% dos votos do estado de Hoosier.

Já no Kentucky pela terceira vez, o candidato republicano venceu em todas as eleições desde que o democrata Bill Clinton levou o Bluegrass State em 1996.

O republicano mais poderoso de Kentucky, o líder republicano do Senado Mitch McConnell, certa vez chamou Trump de "moralmente responsável" pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Mas em uma reviravolta notável, McConnell endossou a tentativa do ex-presidente de retornar à Casa Branca.

Na Virgínia Ocidental a vitória adiciona quatro votos eleitorais à contagem do ex-presidente. O estado tem um voto eleitoral a menos neste ciclo após perder uma cadeira no Congresso após o censo de 2020.

O ex-presidente Donald Trump venceu no Mississippi com seis votos eleitorais. O último candidato presidencial democrata a vencer no Mississippi foi Jimmy Carter em 1976. Já a Flórida é um campo de batalha crúcial. O estado tem se inclinado em direção ao Partido Republicano nos últimos anos.

Eleição na Câmara





Sete democratas e 20 republicanos vencem eleição à Câmara. As informações são da agência de notícias Associated Press.

Eleições norte-americanas





Existem, no geral, dois tipos de voto: direto, no qual o cidadão vota diretamente no candidato que você quer que assuma; e indireto, quando a população precisará de mais um intermediário. Este segundo caso é o dos Estados Unidos.

As eleições presidenciais no Brasil parecem simples: o candidato que tem mais votos da população, ganha. Um único voto pode definir a vitória de uma ou outra pessoa. Nos EUA, é completamente diferente: os votos para presidente são do Colégio Eleitoral, constituído de um número diferente de representantes para cada estado. ( entenda mais aqui )

As eleições presidenciais dos Estados Unidos podem ser definidas com os resultado pode ser decidido por alguns estados-chave, conhecidos como estados-pêndulo ou swing states.

Atualmente, Wisconsin , Michigan , Nevada , Arizona , Pensilvânia , Carolina do Norte e Geórgia são considerados estados-pêndulo.

Essa matéria está em atualização