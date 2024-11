Flickr / Becky McCray Formalização do resultado das eleições dos EUA só acontece em dezembro

As eleições presidenciais dos Estados Unidos serão definidas nesta terça-feira (5) e o resultado pode ser decidido por alguns estados-chave, conhecidos como estados-pêndulo ou swing states.

Esses estados, como o nome sugere, podem "balançar" entre partidos, dependendo do ciclo eleitoral, e desempenham um papel fundamental no desfecho da corrida eleitoral.

Atualmente, Wisconsin , Michigan , Nevada , Arizona , Pensilvânia , Carolina do Norte e Geórgia são considerados estados-pêndulo.

Diferente de estados como Nova York , tradicionalmente democrata, ou Texas, que costuma votar nos republicanos, os estados-pêndulo não têm uma inclinação partidária fixa, tornando-se territórios de alta imprevisibilidade.

Mudanças no cenário eleitoral

A configuração atual dos estados-pêndulo nem sempre foi a mesma. Estados como Califórnia já foram redutos republicanos, mas hoje são predominantemente democratas. "Consideramos um estado como pêndulo quando ele alterna entre partidos em eleições consecutivas ou por margens muito pequenas", explica Carlos Gustavo Poggio, professor do Berea College, em entrevista à CNN.

Arizona e Geórgia são estados que, historicamente, votavam com os republicanos, mas recentemente têm oscilado, tornando-se cruciais nas eleições.

Entre os principais fatores que tornam um estado pêndulo estão questões demográficas e urbano-rurais. A professora Denilde Holzhacker, da ESPM, destaca que as mudanças populacionais também influenciam no comportamento de cada estado. "Enquanto a zona rural tende a ser mais conservadora e ligada aos republicanos, os centros urbanos abrigam um eleitorado mais progressista ou moderado", observou em entrevista à CNN.

Ela também menciona a Flórida, que por muito tempo foi um estado-pêndulo, mas que nas últimas eleições consolidou-se como favorável aos republicanos.

Estados-pêndulo como Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin são decisivos por causa do sistema de votação do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, no qual a vitória é definida de forma indireta. Cada estado tem um número de delegados proporcional à sua população, e o vencedor em cada estado leva todos os votos daquele local no colégio eleitoral, com exceção de Maine e Nebraska.

Isso significa que, para ser eleito presidente, é preciso conquistar 270 votos no Colégio Eleitoral, tornando os estados-pêndulo a peça-chave na estratégia eleitoral dos candidatos.

Quando sai o resultado das eleições dos EUA?

A formalização do resultado das eleições dos EUA só acontece em dezembro , devido ao modelo de votos via Colégio Eleitoral.

Apesar disso, o resultado é divulgado assim que acaba a apuração.

A apuração, por sua vez, pode terminar tanto no dia seguinte à eleição - como ocorreu em 2016, na vitória de Trump - quanto levar dias: quando Biden venceu em 2020, o resultado só veio após cinco dias de apuração.

Além do quão acirrada está a disputa, outro fator que influencia a velocidade da apuração é a forma como os eleitores escolhem votar. Quando muitas pessoas optam por votar pelo correio, o processo de contagem pode demorar um pouco mais.

Que horas fecham as urnas?

Veja abaixo o horário de fechamento das urnas nos 50 estados dos EUA e na capital Washington, sempre de acordo com o fuso de Brasília.