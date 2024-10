Reprodução/Newsflash Kroshik foi resgatado por um abrigo e estava em uma dieta para perder peso





Kroshik , considerado o gato mais gordo do mundo , já chegou a pesar mais de 17 kg devido a uma alimentação baseada em biscoitos e sopa. Ele estava sob cuidados especiais em um centro de dieta veterinária em Perm , na Rússia , para que pudesse perder peso.

Os veterinários disseram que ele ficou doente de repente durante a noite de sábado (26) e faleceu poucas horas depois. Sua morte foi anunciada nas redes sociais por meio de uma postagem.

De acordo com a publicação, Kroshik (palavra russa que significa “migalhas”) ficou doente “de repente” e que até aquele momento os cuidadores não haviam notado sinal de falta de ar nele. O gato chegou a ser levado para uma espécie de “câmara de oxigênio”, mas sua condição piorou.

“Ao morrer, ele não estava sozinho. Até seu último suspiro, os melhores médicos lutaram por sua vida”, disse o comunicado.

A causa da morte de Kroshik ainda não foi divulgada, mas os veterinários disseram que ele tinha “múltiplos tumores no baço e metástases em outros órgãos internos”.

A história do animal

Os socorristas de animais encontraram Kroshik vivendo no porão de um hospital na cidade de Perm. Ele vivia com uma alimentação baseada em biscoitos e sopa, oferecida por funcionários. Acredita-se que ele tenha chegado ao porão depois de ser abandonado pelos donos.

Após ser resgatado, o gato conseguiu perder um quilo em apenas algumas semanas com um plano de dieta.

Veterinários da clínica disseram à mídia local que seu programa de perda de peso tinha como objetivo ajudá-lo a perder o excesso de líquidos e aumentar sua atividade física, que incluía hidroterapia, massagem e alongamento até quatro vezes por semana.

Kroshik foi submetido a exercícios em uma esteira e colocado em um tanque de água para aliviar a tensão nas articulações das pernas devido ao seu peso.





Repercussão

O felino se tornou uma celebridade mundial por seu tamanho, com milhares de pessoas acompanhando a recuperação dele. Seus cuidadores o homenagearam após sua morte.

“Por muito tempo, não conseguimos entender o motivo de tamanha popularidade de Kroshik, porque não fizemos nada para atrair a mídia para a história. Mais tarde percebemos que pessoas do mundo inteiro estão cansadas de más notícias. Nós nos alegramos com vocês em cada vitória de Kroshik e valorizamos cada passo seu. Às vezes, milagres não acontecem. Às vezes, até os gatos mais fortes não conseguem lidar”, afirmaram.

