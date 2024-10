Reprodução/CNN Nunes discursa ao lado de Tarcísio após vitória em São Paulo

Em primeiro discurso após a reeleição do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), ele chamou o governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), de "o grande vencedor" e "líder maior". Na ocasião, Nunes ainda disse que venceu os "extremismos" e a "retórica de ideologias".

"Gratidão eterna ao povo da cidade que eu amo", disse Nunes . "Tenho certeza que os próximos quatro anos serão os melhores da história da cidade de São Paulo." Na ocasião, Nunes também teceu elogios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — principal cabo eleitoral de Nunes na capital paulista— e agradeceu pelo apoio durante a campanha.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

"Agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos essa vitória, o meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas", afirmou Nunes, em meio a gritos da plateia. "A campanha acabou, não é hora de olhar para trás, é hora se seguir em frente, nós vamos governar para todos."

O nome do governador, que dividia o palco com Nunes, foi mencionado diversas vezes ao longo do discurso e ele foi ovacionado pela plateia que acompanhava a cerimônia.

"Tarcísio, seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro", afirmou Nunes em outro momento. "Conte comigo, meu irmão, com meu coração, como seu pilar para todas as construções do seu destino, porque foi o alicerce da minha vitória [...]. Você, Tarcísio, vai poder contar comigo 24 horas por dia."

"Aos que acompanharam esta eleição histórica, a democracia deixou uma grande lição [...], o equilíbrio venceu todos e todos os extremismos. São Paulo falou e a voz de São Paulo precisa ser ouvida, o nosso povo enviou uma resposta para o resto do país: política, sim, mas com resultado, sim. Quem não tiver um acervo de realizações, quem não tiver algo para mostrar de concreto e reconhecido pelo povo, terá cada vez mais dificuldade de ter como único argumento político a rejeição do adversário", continuou o prefeito reeleito.

No discurso, Nunes ainda citou o ex-prefeito Bruno Covas, que faleceu de câncer em maio de 2021 . "E aqui evoco a memória do meu irmão, que me acompanha todos os dias, e com certeza está aqui conosco, o Bruno Covas ."

Ao falar sobre os feitos durante sua gestão, Nunes disse que "o povo entendeu e reconheceu esse trabalho" que ele e a equipe fazem para "honrar os votos que o Bruno e eu tivemos em 2020".

"O trabalho venceu a retórica, essa retórica das ideologias, as transformações profundas venceram a fala rasa dos radicais de todo o Brasil. Há de haver política, mas a política não pode ser separada de máscaras, não pode ser para fazer as ações sem que se obtenha os resultados que o povo precisa, para camuflar o vazio de propostas e vazios concretos com pregações que se preocupam muito com o engajamento em rede social e pouco com o desenvolvimento social, que se preocupam muito com ideologias e nada do dia a dia do nosso povo."

Durante a fala, ele ainda mencionou o filho de Bruno Covas, Tomás Covas, que foi lançado hoje candidato a deputado em 2026 por Nunes. "Você tem sido um guerreiro para nós. Eu tenho certeza que o seu pai está aqui e está muito orgulhoso de tudo aquilo que nós fizemos e do que vamos fazer."

E ainda agradeceu ao companheiro de chapa, coronel Mello Araújo, dizendo ser "uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro".

Eleições

Nunes venceu o candidato Guilherme Boulos (PSOL) com mais de 59% dos votos na noite deste domingo (27) , segundo apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Boulos, por outro lado, marcou 40,65%.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.