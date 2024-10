Reprodução Kroshik (Bebezinho em português) faz dieta especial para perder ao menos 12 kg e voltar ao seu peso considerado normal

A dura batalha para perder peso travada por um imenso gato obeso ganhou destaque no noticiário na Rússia . Kroshik (Bebezinho ou Migalhas, em português), como é chamado pesa mais do que 17 kg, 12 kg além do que costuma pesar um gato normal.

Depois de ser recolhido por um abrigo de animais de estimação em Perm, na Rússia, o bichano entrou em uma direta rigorosa, tendo perdido pouco mais de 2 kg em alguns dias – ou seja, faltam mais 10 kg para atingir um peso com o qual possa levar uma vida mais saudável. Por conta do peso, ele mal consegue se locomover.

"Ele pode ser um dos cinco gatos mais gordos do mundo, mas a única coisa que ele quer é aprender a andar novamente", informou uma publicação compartilhada pelo abrigo e traduzida do russo.

Programa de perda de peso

Não foi possível nem mesmo concluir uma avaliação de saúde total de Kroshik, pois suas camadas de gordura impediram que os sensores da máquina de ultrassom funcionassem, segundo um cuidador do abrigo.

Por conta disso, o felino está participando de um programa de perda de peso especialmente projetada, no qual recebe comida de dieta especial, supervisão médica, hidroterapia e caminhadas na esteira. As informações são do portal USA Today.