Nesta quinta-feira (24), o presidente russo, Vladimir Putin , declarou apoio à entrada da Venezuela no bloco BRICS , posição que diverge da do Brasil , que se opõe à inclusão do país. A discordância se deve ao enfraquecimento das relações entre brasileiros e venezuelanos sob o governo de Nicolás Maduro , cuja liderança é questionada por falta de transparência nas eleições e rejeitada por parte da comunidade internacional.

Apesar das aspirações da Venezuela em integrar o BRICS, o país foi excluído da lista de novos membros, em alinhamento com a posição brasileira.

"Nossas posições não correspondem com a do Brasil em relação à Venezuela. Eu falo sobre isso abertamente, nós falamos sobre isso por telefone com o presidente do Brasil, com quem eu tenho uma relação muito boa, eu considero isso uma relação amigável", afirmou Putin, em resposta a uma pergunta feita pela TV Globo.

O presidente russo também destacou que respeitou o resultado das eleições na Venezuela, conforme divulgado pelo governo de Maduro, e fez referência ao episódio envolvendo Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana.

"Eu lembro que um dia o líder da oposição [Guaidó], depois dos primeiros votos, foi a uma praça, olhou para cima e disse que, diante de Deus, considerava-se presidente. Engraçado, não é? Nós discutimos essa situação com a liderança dos EUA. Mas eles apoiavam, e ainda apoiam a oposição [na Venezuela]. No entanto, eles se mantiveram em silêncio. [...] Mas não é assim que funciona. Existem certos procedimentos eleitorais", comentou.

O presidente russo também declarou que a Rússia acredita na vitória "honesta" de Nicolás Maduro na Venezuela. "Ele formou o governo, e nós desejamos sucesso ao governo dele e ao povo brasileiro. Mas nós acreditamos que o Brasil e a Venezuela, em uma discussão bilateral, resolverão suas relações diplomáticas", acrescentou Putin.

Putin elogia Lula

Ele ainda destacou sua relação com o presidente brasileiro, Lula. "Eu o conheço como um homem muito honesto. Tenho certeza que ele, com essas posições, irá lidar com essa situação de maneira objetiva."

Durante a cúpula do BRICS em Kazan, Rússia, a inclusão de novos países foi discutida, mas o Brasil pressionou contra a entrada da Venezuela e Nicarágua, citando preocupações com os governos de Maduro e Ortega.

Apesar da pressão, Nicolás Maduro participou do evento e defendeu a entrada da Venezuela no bloco, embora nem mesmo Putin tenha apoiado a inclusão no momento. A proposta de criação de "países parceiros" amplia a influência da Rússia e da China no cenário geopolítico.





Lula e seu discurso

O presidente Lula participou da cúpula por videoconferência, seguindo recomendação médica após um acidente doméstico.

Em seu discurso, ele abordou temas como a luta contra as mudanças climáticas, a crítica às guerras e a taxação de grandes fortunas. O Brasil também expressou seu apoio à criação de critérios para a adesão de novos parceiros ao bloco BRICS.

