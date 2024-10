DUSTIN FRANZ Os dois candidatos estão tecnicamente empatados pela margem de erro





Uma pesquisa realizada pelo The Wall Street Journal e divulgada nesta quinta-feira (24) mostra o ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump , com 49% das intenções de votos. Ele aparece numericamente à frente de Kamala Harris , atual vice e candidata democrata, que obteve 46% das intenções.

O levantamento perguntou a 1.500 eleitores estadunidenses registrados em quem pretendem votar nas eleições de novembro. Dentro da margem de erro, de 2,5 pontos percentuais, Trump e Kamala estão tecnicamente empatados.

Também na quinta (24), o canal americano CNBC publicou outra pesquisa em que o cenário é parecido: Trump lidera com 48% das intenções, contra 46% de Kamala. Nos dois levantamentos os cenários praticamente se mantêm em relação às pesquisas similares realizadas em agosto.

Segundo os dados do WSJ, 53% dos entrevistados têm visões desfavoráveis sobre a democrata; 45% afirmam que simpatizam com Kamala. As impressões sobre Trump foram mais otimistas: 52% aprovam seu desempenho atual, enquanto 48% afirmaram desaprovar.

Questões econômicas

Entre as preocupações dos eleitores, as questões econômicas recebem maior destaque, segundo dados da CNBC. Nesse sentido, 42% dos eleitores dizem acreditar em um melhor futuro financeiro caso Trump seja eleito; 24% afirmam ter mais esperança em Kamala e 29% relatam crer que sua situação financeira não mudaria em nenhum dos casos.

Abaixo da economia, outros temas de campanha aparecem como preocupantes para os entrevistados. Quanto à maneira de gerir a imigração no país, Trump se destaca e fica 35 pontos percentuais à frente de Kamala. Entre os eleitores mais preocupados com crimes e segurança pública, o republicano também tem uma vantagem de 19 pontos.

Kamala lidera em diferentes questões. Em relação à gestão das mudanças climáticas, a vantagem é de 60 pontos; quanto ao aborto, a democrata abre 31 pontos; acerca da defesa da democracia, 9 pontos; e sobre assistência médica e serviços de saúde, 8 pontos à frente do adversário.





O panorama geral é de empate técnico para o resultado final. As campanhas buscam convencer o eleitorado a participar da votação principalmente nos chamados “sete estados-pêndulo”:Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada.

O levantamento do Wall Street Journal foi realizado entre 19 e 22 de outubro. A CNBC ouviu mil eleitores pelo país, entre 15 e 19 deste mês; a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.

