Reprodução Donald Trump fritou batatas e atendeu pedidos de clientes de uma unidade do McDonald's neste domingo (20

De avental e gravata vermelha, Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo partido Republicano , fritou batatas e atendeu clientes do drive-through de uma unidade da rede de fast food McDonald’s , na Pensilvânia, neste domingo (20). Ele aproveitou a ocasião para alfinetar a sua adversária na disputa, Kamala Harris , colocando em dúvida afirmação dela de já ter trabalhado em uma lanchonete da rede na década de 1980.

“Vou te dizer uma coisa. É uma ótima franquia. É uma ótima empresa. Olhe para a multidão ali. Veja como todos estão felizes. Eles estão felizes porque querem esperança”, disse Trump aos repórteres da janela do drive-through. “Já trabalhei 15 minutos a mais que Kamala”, completou, segundo informações do New York Post.

Fila de seguidores para serem atendidos por Trump

Centenas de seguidores do ex-presidente logo fizeram fila para receber seus pedidos do candidato. “Eu aceito qualquer coisa que ele me der”, disse um homem.

“Ame-o ou odeie-o, eu simplesmente sinto que é muito legal ver esse momento na história”, disse Caitlin Hanlon, 33, uma cabeleireira de Feasterville.

Trump distribuiu batatas fritas para membros da imprensa que o acompanhavam na ação de campanha. “Isso é meio que um suborno. Mas uma batata frita por um dólar está ok”, brincou o ex-presidente.

Reprodução Trump aproveitou para interagir com eleitores enquanto atendia a pedidos

Por várias vezes, a candidata pelos democratas já afirmou que trabalhou na rede de fast-food enquanto estudava para a graduação e usou a história para destacar suas raízes de classe média, tentando usá-la como contraponto à de seu rival bilionário. Kamala Harris completou 60 anos também neste domingo.