Reprodução Embarcação que conta com helicóptero, lancha e piscina virou atração turística em Nova York

A cidade de Nova York , uma das mais visitadas por turistas do mundo todo por tudo o tem a oferecer, ganhou mais uma atração desde a semana passada: um imenso iate de cinco andares avaliado em mais de R$ 900 milhões e que atracou no Chelsea Piers .

A nada discreta embarcação é propriedade de Lorenzo Fertitta, de 55 anos, um bilionário magnata do ramo dos cassinos de Las Vegas . O iate chamou a atenção assim que atracou no píer. Com mais de 85 metros de comprimento, o barco conta com piscina, helicóptero e lancha.

Reprodução Iate de 85 metros de comprimento tem cinco andares e pertence a bilionário de Las Vegas

O enorme iate de cinco andares pode acomodar 12 hóspedes e 27 tripulantes e é equipado com banheira de hidromassagem e cabanas à beira da piscina.

Fertitta e esposa chamaram atenção pela primeira vez quando passaram pelo bairro Chelsea na sexta-feira (18) e foram vistos jantando em um badalado restaurante da cidade, na segunda-feira (21).

No dia seguinte, um programa mais “caseiro”: uma recepção a bordo para um restrito e privilegiado grupo de amigos.

As informações são do New York Post.