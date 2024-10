Reprodução/X Soldados das IDF entregam a um repórter da Al Jazeera uma ordem militar dirigindo o fechamento de seu escritório em Ramallah

As Forças de Defesa de Israel ( IDF ) acusaram nesta quinta-feira (24) a rede de mídia Al Jazeera de colaborar com o Hamas e a Jihad Islâmica . A acusação inclui a divulgação de documentos que, segundo o órgão israelense, mostram instruções do grupo terrorista ao veículo de comunicação sobre como encobrir certos incidentes relacionados ao conflito.

"O Hamas direciona a cobertura de mídia da Al Jazeera para servir aos seus próprios interesses, impedindo que o público em Gaza e ao redor do mundo descubra a verdade sobre seus crimes contra civis de Gaza. Pense duas vezes antes de usar a Al Jazeera como uma fonte 'confiável'", escreveram as IDF na rede social X.

Além disso, seis jornalistas da rede foram acusados de agir como agentes do Hamas e da Jihad Islâmica.

Em resposta, a Al Jazeera negou categoricamente as acusações, classificando-as como "fabricadas" e parte de uma "tentativa de silenciar jornalistas". A rede também declarou que sua missão é informar o público sobre as realidades da guerra, sem tomar partido.

O canal condenou as ações de Israel contra seus jornalistas e afirmou que está sendo alvo de uma campanha de difamação.

Antes das novas acusações, os cartões de imprensa dos jornalistas da Al Jazeera já tinham sido revogados em Israel, e o governo israelense aprovou, em maio deste ano, uma lei que permite retirar o canal do ar no país.

Essa legislação foi justificada pelas autoridades israelenses como uma medida de segurança, alegando que a rede estaria servindo aos interesses de grupos militantes.

Documentos

A divulgação de documentos pelas IDF inclui supostos e-mails, mensagens de texto e relatórios que, de acordo com os militares israelenses, provam a colaboração entre a Al Jazeera e o Hamas.

As IDF afirmaram que esses documentos foram obtidos em operações militares na Faixa de Gaza. Os israelenses acusaram o canal de comunicação de propagar a ideologia do Hamas contra Israel.

Hamas directs Al Jazeera's media coverage to serve its own interests, preventing the public in Gaza and around the world from discovering the truth about its crimes against Gazan civilians.



Think twice before using Al Jazeera as a “reliable” source. pic.twitter.com/F28FoY4V8W — Israel Defense Forces (@IDF) October 24, 2024









Jornalistas têm ligações com Hamas, diz Israel

Anas Jamal Mahmoud Al-Sharif, Alaa Abdul Aziz Muhammad Salama, Hossam Basel Abdul Karim Shabat, Ashraf Sami Ashour Saraj, Ismail Farid Muhammad Abu Omar e Talal Mahmoud Abdul Rahman Aruki foram os jornalistas citados na denúncia feita por Israel.

"Esses documentos são a prova do envolvimento dos terroristas do Hamas na rede de mídia do Catar, Al-Jazeera”, declarou as Forças de Defesa do país.

As IDF relataram que Al-Sharif chefiou um esquadrão de lançamento de foguetes e integrou uma empresa da Força Nukhba no Batalhação Nuseirat do Hamas, enquanto Salameh foi vice-chefe da unidade de propaganda do Batalhação Shaboura na Jihad Islâmica.

Shabat teria sido franco-atirador no Batalhão Beit Hanoun do grupo terrorista, e Al-Sarrai foi membro da Jihad Islâmica. Por fim, Al-Arrouqi foi comandante de equipe no Batalhação de Nuseirat do Hamas, conforme declararam as forças israelenses.

