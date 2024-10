- Itamar Ben Gvir, ministro israelense da Segurança Nacional





Nesta segunda-feira (21), o ministro da Segurança Nacional de Israel , Itamar Ben-Gvir , declarou que o exército israelense deveria se realocar em assentamentos na Faixa de Gaza , um território palestino afetado pela guerra em curso no Oriente Médio .

"Se quisermos, podemos renovar os assentamentos em Gaza", afirmou Ben-Gvir a centenas de pessoas que participaram de uma conferência ao ar livre.

O comentário ocorre em meio ao aumento das tensões entre Israel e Palestina, especialmente em relação à Faixa de Gaza, uma área controlada pelo Hamas e que tem sido alvo de conflitos.

A fala do ministro sugere a intenção de reassentar israelenses na região após o término da guerra contra o Hamas.

O plano de Ben-Gvir para Gaza é divergente do posicionamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Enquanto o ministro defende a expulsão dos palestinos de Gaza e a anexação dos territórios palestinos, Netanyahu tem se mantido cauteloso quanto a declarações sobre uma possível reocupação da área.





Acordo de paz fica mais longe

A possibilidade de uma escalada da violência na região preocupa observadores internacionais, uma vez que a proposta de Ben-Gvir pode dificultar ainda mais as negociações de paz entre israelenses e palestinos.

A perspectiva de novos assentamentos israelenses na Faixa de Gaza é vista por especialistas como uma complicação para um eventual acordo pacífico e sustentável para o conflito.

