Reprodução A ação judicial afirma que a operação foi realizada com o uso de granadas





Gary Watsky, um morador do Texas , processou e venceu o Condado de Williamson e ex-oficiais por abuso policial, alegando que a equipe SWAT invadiu sua casa sem um mandado em maio de 2019, resultando na prisão do seu filho e com transmissão em um canal de TV. Ele receberá US$ 2,5 milhões, o que equivale a R$ 14.225.000,00.



A ação judicial afirma que a operação foi realizada com o uso de granadas "flash bang" e envolveu uma invasão por parte de oficiais da SWAT. Durante a operação, a filmagem foi realizada para o programa de televisão "Live PD".

Na ocasião, Gary foi detido, revistado e submetido a um tratamento que considerou humilhante. Seu filho, que estava presente no momento da invasão, também foi algemado e acusado de agressão.

Durante o tumulto, Watsky se feriu e sofreu um ataque de pânico, enquanto seu filho enfrentava acusações de agressão.

O Condado de Williamson, em resposta à ação judicial, concordou em pagar a Gary Watsky um total de US$ 2,5 milhões. O acordo foi aprovado por um voto de quatro a um.





O advogado da vítima levantou a alegação de que o ex-xerife Robert Chody orquestrou a prisão com a intenção de garantir uma filmagem mais emocionante para o programa de TV.

Além disso, surgiram alegações de que o mandado de prisão foi ocultado para que a captura pudesse ser filmada de maneira mais impactante.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.