A polícia alemã realizou uma operação em uma pizzaria localizada em Düsseldorf, sob suspeita de que o estabelecimento estivesse envolvido na venda de cocaína . A investigação teve início após uma denúncia referente à popularidade do item número 40 do menu, que supostamente continha cocaína adicionada ao alimento.

Durante a ação policial, foram encontradas quantidades de cocaína, maconha e dinheiro em espécie, além da prisão do gerente do estabelecimento. O gerente foi detido sob a acusação de estar diretamente envolvido nas atividades ilegais relacionadas ao tráfico de drogas.

As investigações, que começaram com a operação na pizzaria, se expandiram e resultaram na descoberta de plantações de cannabis em outras áreas. Além disso, a polícia prendeu outros suspeitos associados ao caso.

Os detalhes sobre o número exato de prisões e a quantidade de drogas apreendidas ainda não foram divulgados pela imprensa alemã, pois as investigações estão em andamento.





Investigação

A mídia internacional relatou que as investigações continuam a fim de identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar a rede de distribuição de drogas.

A polícia não forneceu informações sobre a próxima fase da investigação ou se mais prisões estão previstas.

