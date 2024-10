Reprodução Rapaz não sobreviveu ao acidente





Soldados israelenses foram alvos de um ataque na Cisjordânia neste sábado (19), quando um terrorista de 27 anos jogou seu carro contra uma viatura estacionada na beira de uma estrada.

De acordo com a imprensa local, o motorista não resistiu aos ferimentos da colisão e morreu. A Polícia de Israel iniciou uma investigação para determinar se o rapaz tem alguma ligação com grupos terroristas.

Em comunicado, o governo israelense informou que “há pouco tempo, um terrorista palestino tentou realizar um ataque terrorista acelerando em direção a um veículo policial na entrada da comunidade de Ofra. O terrorista foi neutralizado. Nenhum ferimento da IDF foi relatado. O incidente está sob revisão, e a IDF, juntamente com as forças de segurança israelenses, estão continuando as atividades operacionais na área”.

Além desse incidente, o governo israelense anunciou que 32 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas.

Vídeo:



🔴 Um palestino colidiu com seu carro contra um veículo das forças de segurança israelenses no norte da Cisjordânia. O motorista morreu e nenhum policial ficou ferido. pic.twitter.com/rCLlwFamLU — Mundo News (@Mundo__News) October 19, 2024





Também houve uma tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O ataque foi confirmado pelo porta-voz do governo israelense, que afirmou que Netanyahu não estava na residência no momento do atentado e que não houve registro de feridos.

Até o momento, nenhum dos grupos em conflito com Israel assumiu a responsabilidade pelo ataque ao primeiro-ministro.





O ataque

Informações oficiais indicam que três drones foram lançados contra a casa de Netanyahu. Dois deles foram interceptados pelas forças de defesa israelenses, mas um atingiu o alvo.

Este caso é o primeiro atentado direto contra o primeiro-ministro de Israel desde o início do conflito, que já dura mais de um ano. As autoridades continuam a monitorar a situação na região e a investigar as circunstâncias dos ataques.

