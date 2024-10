Reprodução Momento do ataque no ônibus, em Buenos Aires





Um motorista de ônibus foi morto na cidade de Glew, em Buenos Aires ( Argentina ), após ser esfaqueado por um passageiro. O ataque, registrado pela câmera de segurança do articulado, ocorreu enquanto Leonardo Sebastián Figueroa , de 43 anos, dirigia o veículo.

Segundo a polícia, o agressor é Jesús de Ojeda Calipsto , de 57 anos, marido de uma mulher que teria mantido um relacionamento amoroso com Leonardo.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Cecilia Grierson , mas não resistiu aos ferimentos no abdômen, causados por dois golpes de faca. Calipsto foi preso a poucos quarteirões do local do crime.

O ataque

Segundo a polícia, Ojeda entrou no ônibus e se aproximou do motorista, fingindo querer descer pela porta da frente. Após uma breve troca de palavras, ele sacou uma faca e desferiu dois golpes contra Leonardo, atingindo no lado direito do abdômen. Depois disso, o agressor desceu do ônibus enquanto o veículo ainda estava em movimento.

O motorista, então, conseguiu fechar a porta do ônibus e seguiu dirigindo por alguns instantes até ver sua mão ensanguentada. Ele foi levado às pressas para o Hospital Cecilia Grierson, onde passou por diversas intervenções cirúrgicas, mas não resistiu aos ferimentos.





Crime premeditado

De acordo com relatos, o crime não foi motivado por roubo e, sim, por questões pessoais. A esposa do agressor prestou depoimento em uma delegacia de Almirante Brown e confessou que seu marido descobriu o relacionamento amoroso entre ela e Figueroa.

Jesús Calipsto foi detido por policiais da 7ª delegacia de Glew. O caso foi classificado como "homicídio agravado por traição".

