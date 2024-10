ABIR SULTAN O ataque foi confirmado pelo porta-voz do governo israelense





O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , classificou como "grave erro" o ataque de drone contra sua residência oficial. O líder israelense, que está envolvido em conflitos com o Hamas , Irã e Hezbollah , afirmou que o objetivo do ataque era assassiná-lo, junto com sua esposa. Em resposta, ele garantiu que não será intimidado.

"Os enviados do Irã que tentaram hoje assassinar a mim e a minha esposa cometeram um grave erro. Isso não vai me deter, nem ao Estado de Israel, de continuar a guerra de resistência contra nossos inimigos para garantir nossa segurança por gerações. Eu digo aos iranianos e seus parceiros no eixo do mal: qualquer um que prejudicar os cidadãos do Estado de Israel pagará um preço alto por isso. Continuaremos a eliminar seus terroristas, traremos de volta nossos sequestrados de Gaza, devolveremos nossos residentes no norte. Alcançaremos todos os objetivos da guerra que estabelecemos e mudaremos a realidade de segurança em nossa região por gerações", declarou em um discurso oficial.

O ataque foi confirmado pelo porta-voz do governo israelense. De acordo com as autoridades, o primeiro-ministro não estava na residência no momento do atentado, e não houve registro de feridos.

Nenhum dos grupos que estão em conflito com Israel assumiu a responsabilidade pelo ataque até o momento.

Segundo informações oficiais, três drones foram lançados contra a casa de Netanyahu. Dois foram interceptados pelas forças de defesa israelenses, mas um atingiu o alvo.

Ofek Mor, um vizinho que mora nas proximidades da residência oficial, relatou ao site de notícias Ynet o momento do ataque.

“Eu moro bem ao lado do local do impacto. Eram 7h50 e ouvimos um zumbido na área. Alguns segundos após o zumbido, ouvimos uma explosão e uma colisão. No começo, pensamos que era um ataque, porque houve uma explosão enorme, em decibéis que não estamos acostumados. Os rumores começaram a circular que um drone atingiu o prédio. Pensamos que talvez fosse um ataque iraniano", disse Mor.





Primeiro-ministro virou alvo

Este foi o primeiro atentado direto contra o primeiro-ministro de Israel desde o início do conflito, que já dura mais de um ano. Em paralelo, o Hezbollah informou que lançou drones e foguetes em vários locais de Israel neste sábado.

