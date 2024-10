Reprodução Incidente ocorreu na noite de 10 de outubro e resultou na evacuação das estações Melbourne Central e Flagstaff

Um casal flagrado tentando fazer sexo embaixo de uma escada na estação de trem de Melbourne , na Austrália . A “ rapidinha ”, porém, causou uma inundação após danificar um cano de água e o sistema de sprinklers de incêndio.

O incidente ocorreu na noite de 10 de outubro e resultou na evacuação das estações Melbourne Central e Flagstaff . A Polícia de Victoria divulgou imagens do ocorrido na quarta-feira, 11.

Segundo o "News.com", o incidente ocorreu em um momento crítico, já que dezenas de milhares de moradores de Melbourne e cidades vizinhas estavam retornando de um show da cantora Olivia Rodrigo.

Até o momento, os envolvidos não foram identificados.

