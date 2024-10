AFP/Arquivo Sinwar foi morto em operação das forças israelenses

Um exame realizado no corpo do líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto por forças israelenses na Faixa de Gaza, confirmou como causa da morte um tiro na cabeça por arma de fogo, segundo a imprensa do país judeu.

O corpo de Sinwar foi transferido para um "lugar secreto" após ter passado por autópsia durante a noite da última quinta-feira (17).



O Instituto Forense Abu Kabir, responsável pela análise do cadáver, aguarda agora o resultado de outros testes para saber se no momento da morte de Sinwar havia substâncias tóxicas ou entorpecentes em seu corpo.







O líder do Hamas foi morto por acaso por uma patrulha de Israel na cidade de Rafah na última quarta (16), mas o falecimento foi confirmado somente no dia seguinte.

De acordo com o Times of Israel, Sinwar provavelmente tentava chegar à área humanitária de Mawasi, perto do mar, no sudoeste de Gaza.