O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian (esquerda) se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em um fórum internacional no Turcomenistão





O presidente russo Vladimir Putin e o presidente iraniano Masoud Pezeshkian proclamaram seus laços “estreitos” durante uma reunião na sexta-feira (11), durante a qual Putin disse que pretende criar uma “nova ordem mundial”.

O primeiro encontro entre os dois líderes aconteceu em uma cúpula regional em Ashgabat , capital do país da Ásia Central, Turcomenistão . O encontro ocorreu durante um período de tensões crescentes, enquanto o Irã se prepara para respostas de Israel após os recentes ataques com mísseis em Tel Aviv . O Irã também continua a fornecer armas para a guerra de Moscou na Ucrânia .

“Temos muitas oportunidades agora, e precisamos ajudar uns aos outros em nossos relacionamentos”, Pezeshkian disse a Putin. “Nossos princípios, nossas posições na arena internacional são semelhantes às suas”, acrescentou.

Aliança militar

O Irã forneceu milhares de drones de ataque “Shahed” para a Rússia e, de acordo com autoridades dos EUA , construiu uma fábrica de drones na Rússia. O exército iraniano já havia transferido mísseis balísticos de curto alcance aos russos para uso na guerra contra a Ucrânia em setembro, marcando uma escalada significativa no apoio do país a Moscou.

“Estamos trabalhando ativamente juntos na arena internacional e nossas avaliações de eventos que ocorrem no mundo são frequentemente muito próximas”, disse Putin durante a reunião, de acordo com a agência de mídia estatal russa TASS.

Moscou e Teerã têm uma aliança militar concreta na região para apoiar o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Analistas dizem que os países encontraram mais pontos em comum, pois estão cada vez mais isolados por sanções globais.

Há uma percepção em Moscou de que o Irã pode ensinar à Rússia sobre as ferramentas para escapar de sanções, observou o analista Bassiri Tabrizi . “Eu acho que é, no geral, um objetivo do lado iraniano, então isso tem sido parte da conversa mais ampla sobre fazer parte do Brics”, afirmou. Ele se refere ao bloco econômico de grandes nações emergentes ao qual o Irã se juntou formalmente no início deste ano.

Presidente iraniano

Pezeshkian, um reformista que venceu a eleição do Irã em julho após a morte do presidente Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero, já enfatizou seu desejo de fortalecer laços com a Rússia para combater as sanções “cruéis” do Ocidente.

Em uma reunião com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin em Teerã na semana anterior, o líder iraniano pediu a aceleração de projetos conjuntos. A Rússia expressou interesse em expandir o comércio e a cooperação econômica, bem como diversificar seu comércio bilateral com o Irã.

Antes da reunião, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a agenda se concentrará nas “relações bilaterais russo-iranianas principalmente”, de acordo com a TASS. “Mas, é claro, a situação no Oriente Médio não será ignorada, também estará na agenda. Em todo caso, haverá uma conversa séria”.

Há relatos de envolvimento russo em transferências de armas para os Houthis, grupo apoiado pelo Irã. Viktor Bout, o traficante de armas russo que foi negociado em uma troca de prisioneiros pela estrela do basquete americano Brittney Griner, supostamente voltou ao comércio de armas para intermediar a venda de US$ 10 milhões em armas automáticas para os rebeldes do Iêmen, informou o The Wall Street Journal.





“Nova ordem mundial”

Em um vídeo do Kremlin, Putin disse que quer criar uma “nova ordem mundial” dos aliados de Moscou para “combater” o Ocidente. No fórum, Pezeshkian também chamou os ataques de Israel contra o Hezbollah, apoiados pelo Irã no Líbano, de “selvagens”.

Também estavam presentes líderes regionais, incluindo o presidente paquistanês Asif Ali Zardari e os chefes do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão.

