A Flórida está sendo atingida por uma série de tornados desencadeados pela aproximação do furacão Milton, que deve atingir a costa do estado na madrugada de quinta-feira (10). O Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos emitiu mais de 20 alertas de tornado na região central da Flórida, com um dos tornados sendo filmado na Interstate 75, perto de Tampa.

O Centro Nacional de Furacões já havia alertado para a possibilidade de formação de tornados na costa oeste do estado devido à aproximação do furacão.

O furacão Milton, inicialmente classificado como de categoria 5, foi rebaixado para categoria 4, mas continua sendo descrito como "extremamente perigoso".

A expectativa é de que ele cause estragos generalizados em casas, edifícios e infraestrutura, além de inundações significativas, especialmente na área metropolitana de Tampa.

Autoridades locais emitiram ordens de evacuação para mais de um milhão de pessoas, instruindo os moradores a deixarem suas casas e procurarem abrigo.

Como resultado, a região enfrenta congestionamentos e cidades vazias, além de uma escassez de combustível.

O furacão Milton intensificou-se rapidamente, atingindo a categoria 5 em apenas 46 horas, e agora avança em direção à costa central do Golfo da Flórida.

A região ainda está em processo de recuperação após os danos causados pelo furacão Helene, que resultou em mortes e destruição significativa.

O governador Ron DeSantis afirmou que o estado está tomando providências para garantir o abastecimento de combustível, uma vez que longas filas têm sido registradas nos postos de gasolina, e alguns já relatam falta de combustível.

O presidente Joe Biden adiou uma viagem internacional para acompanhar a situação de perto. A prefeita de Tampa emitiu um alerta enfático sobre o risco de morte devido à gravidade do furacão.

Como medida preventiva, diversos aeroportos e parques temáticos foram fechados. Cientistas têm observado uma temporada de furacões no Atlântico especialmente ativa, com cinco eventos já registrados entre setembro e outubro deste ano.





O furacão Milton ameaça a região de Tampa com o potencial de causar uma maré de até 4,5 metros na Baía de Tampa, além de ventos e chuvas intensas que podem provocar enchentes.

A prefeita de Tampa reiterou a gravidade da situação e reforçou a necessidade de evacuação, destacando que a prioridade é garantir a segurança dos moradores.

Especialistas em clima apontam que as mudanças climáticas podem estar contribuindo para a intensificação desses eventos, tornando as temporadas de furacões mais severas.

Eles também alertam que, apesar dos avanços em tecnologia de monitoramento, ainda não há recursos disponíveis para controlar a formação e a intensidade dos furacões.

