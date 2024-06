Reprodução/redes sociais Crocodilo é removido de estrada com caminhão com garra

Um crocodilo pegou uma carona inusitada no Texas: após invadir uma estrada, ele foi resgatado com a ajuda de um caminhão garra. O caso aconteceu nesta segunda-feira (3), na cidade de Mont Belvieum.

Assista ao vídeo:

O vídeo, divulgado pela administraçaõ da cidade, mostra a equipe de controle animal em volta do crocodilo de aproximadamente 3,6 metros envolvido na garra do caminhão, que geralmente é utilizado na coleta de resíduos.

O réptil se mantém aparentemente tranquilo, mesmo quando a garra o envolve completamente e o braço do caminhão começa a subir.

Em seguida, o animal é colocado de forma cuidadosa na caçamba do veículo.

Vídeo foi publicado nas redes da prefeitura

"Te vejo em breve, crocodilo! Foi um verdadeiro trabalho em equipe hoje", disse a administração municipal em uma publicação do Instagram.

"Ele está apenas relaxando no ar, como se pensasse: 'ok, estou pronto para uma aventura!'", comentou um seguidor.

Segundo o jornal FoxNews, não houve registro de pessoas machucadas pela operação.

