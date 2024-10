KAMIL KRZACZYNSKI A gravação de 12 minutos expõe discursos xenofóbicos de Donald Trump





O candidato à presidência dos EUA , Donald Trump , fez um discurso xenofóbico sobre imigrantes em um jantar no dia 10 de agosto em Aspen, Colorado , com apoiadores financeiros. Ele afirmou que países da América do Sul estavam “enviando assassinos e traficantes” para o país, e que os EUA estavam abrigando “um número recorde de terroristas”. Em outro trecho, fala que os imigrantes “fazem nossos criminosos parecerem extremamente legais”.

Trump também previu que esta "poderia ser a última eleição que teremos", caso Kamala Harris vença. O jornal The Guardian obteve uma gravação de 12 minutos do discurso que o candidato presidencial republicano fez. Os participantes foram solicitados a doar entre 25 mil e 500 mil dólares por casal.

Ele dedicou a maior parte de seu discurso à segurança de fronteira e imigração, reforçando alegações preconceituosas contra imigrantes de seus comícios. “Lunáticos radicais de esquerda” querem que as pessoas venham de prisões, instituições mentais e asilos de loucos, afirmou Trump sem evidências.

Ataques xenofóbicos

O ex-presidente insinuou que líderes "inteligentes e muito espertos" da Venezuela e de outros países sul-americanos estavam enviando assassinos e traficantes de drogas para os EUA para reduzir suas próprias taxas de criminalidade, aliviar a carga em suas prisões e economizar dinheiro.

Trump citou um falso exemplo de 22 pessoas que ele alegou terem vindo para os EUA após serem libertadas da prisão na República Democrática do Congo. “Nós dissemos, 'De onde vocês vêm?' Eles disseram, 'Prisão'. 'O que vocês fizeram?' 'Não é da sua conta o que fizemos.' Vocês sabem por quê? Porque eles são assassinos”, diz trecho da gravação. O governo congolês disse que as declarações de Trump são falsas.

O candidato continuou: “Esses são os mais durões. Essas pessoas vêm da África, do Oriente Médio. Elas vêm de todas as partes da Ásia, das partes ruins, das partes onde são rudes, e a única coisa boa é que elas fazem nossos criminosos parecerem extremamente legais. Elas fazem nossos Hell's Angels [bandos de motocicletas que atuam com tráfico] parecerem as pessoas mais legais da Terra.”

O encontro privado

O jantar foi realizado na casa de US$ 38 milhões dos investidores e colecionadores de arte John e Amy Phelan . Os convidados incluíam o magnata dos cassinos Steve Wynn , o empresário bilionário Thomas Peterffy , o governador do Texas, Greg Abbott , o congressista da Flórida, Byron Donalds , a congressista do Colorado, Lauren Boebert e o ex-senador do Colorado, Cory Gardner .

Trump usou o evento exclusivo para alertar sobre as consequências terríveis caso Kamala Harris se tornasse presidente. “Olha, nós temos que vencer e se não vencermos este país vai para o inferno. (...) Eu acredito que esta pode ser a última eleição que teremos”, disse. Segundo ele, Harris “é uma ameaça à democracia”.

Ao falar sobre o debate contra Harris , que aconteceu depois, no dia 10 de setembro, Trump fez previsões. “Estou lhes dizendo que temos uma pessoa de esquerda radical que vai ser presidente – se ela ganhar, vai ser um desastre – ela quer muito ser presidente. Graças a Deus ela supostamente é horrível em debates, embora ela seja desagradável, e supostamente é muito ruim em entrevistas. Ela não consegue dar entrevistas”.

Comentários sobre atentado contra ele

Trump também refletiu sobre a sobrevivência a uma tentativa de assassinato em um comício em julho em Butler, Pensilvânia, onde Thomas Crooks, de 20 anos, abriu fogo do telhado de um prédio, matando o bombeiro Corey Comperatore, de 50 anos, e ferindo outros dois apoiadores do candidato.

Ele contou como membros de seu clube de golfe da Flórida pediram para fazer uma contribuição para a família de Comperatore. “Eu disse que faria, e eles me deram um cheque de um milhão de dólares. Isso é muito dinheiro. Nós fizemos uma campanha e arrecadamos mais de US$ 6 milhões para os feridos, que são basicamente três pessoas”.





Ao citar um encontro com a viúva de Comperatore, Helen, ele fez uma tentativa arriscada de encontrar humor na tragédia. “Eles vão ganhar milhões de dólares, mas a mulher, a esposa, essa linda mulher, eu entreguei o cheque a ela – nós entregamos o cheque a ela – e ela disse, 'Isso é tão legal, e eu agradeço, mas eu preferiria muito mais ter meu marido.' Agora, eu sei que algumas das mulheres nesta sala não diriam o mesmo”.

Acredita-se que o evento tenha arrecadado US$ 12 milhões para a campanha de Trump.

