Reprodução Segundo o governo llibanês, três soldados morreram desde 23 de setembro

O Exército libanês anunciou, nesta quinta-feira (3), que respondeu aos disparos israelenses pela primeira vez em um ano, depois de perder outro soldado no sul do país.



"Um soldado morreu depois que o inimigo israelense atacou um posto militar na área de Bint Jbeil , no sul, e os militares responderam com disparos", disse o Exército libanês em comunicado.







Pouco antes, as forças armadas libanesas indicaram que um dos seus soldados morreu e outro ficou ferido durante a realização de uma "missão de resgate na cidade de Taybeh " juntamente com a Cruz Vermelha libanesa.

Outro soldado morreu na segunda-feira em um ataque realizado por um drone israelense, segundo o Exército.



Portanto, há agora três soldados libaneses que morreram desde que, em 23 de setembro, Israel intensificou a sua campanha no país vizinho, focada no movimento pró-iraniano Hezbollah .



