Forças de Defesa de Israel/Divulgação O militar israelense Eitan Oster, de 22 anos, que morreu em confronto com o Hezbollah no sul do Líbano, em 2 de outubro de 2024.

Subiu para oito o número de militares israelenses que morreram durante os embates diretos no sul do Líbano contra o Hezbollah, de acordo com as Forças Armadas de Israel. Estas são as primeiras mortes confirmadas de israelenses desde o início da incursão por terra no Líbano , que começou na semana passada, com a escalada de tensões na região.

Israel não informou como os militares morreram, mas haviam dito nessa terça (1º) que os soldados travaram o primeiro embate direto com membros do Hezbollah.

Em comunicado, o grupo afirmou que as mortes ocorreram após a detonação de um explosivo que pegou os militares de surpresa em um vilarejo do Líbano. Israel ainda não confirmou esta informação.

A primeira morte confirmada foi do soldado israelense Eitan Oster , de 22 anos. Ele era membro de um braço de elite das Forças Armadas israelenses especializada na luta contra guerrilhas. O Exército de Israel não deu detalhes sobre a morte do soldado.

Conflito entre Israel e Irã

Esta terça-feira (1º) marcou o primeiro combate direto entre militares de Israel e membros do Hezbollah desde o início do conflito na Faixa de Gaza, segundo o porta-voz do Exército israelense para o mundo árabe.

A Guarda Revolucionária Iraniana confirmou o lançamento de cerca de 200 mísseis contra Israel. De acordo com as autoridades locais, o ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe Hassan Nasrallah.

"Em resposta ao martírio de Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e (comandante da Guarda) Nilforoshan, visamos o coração dos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária Iraniana, em comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Irã cometeu um "grande erro" e irá pagar. Outras autoridades israelenses também prometeram vingança, com uma resposta "surpresa" e "precisa".

