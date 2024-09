Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

A situação em Gaza "é um pesadelo permanente" que ameaça toda a região, advertiu nesta terça-feira (24) o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da Assembleia Geral, na qual pediu um "cessar-fogo imediato".



"Gaza é um pesadelo permanente que ameaça arrastar toda a região no caos, começando pelo Líbano", afirmou diante dos governantes e representantes dos 193 países da ONU, antes de pedir à comunidade internacional que se "mobilize para um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional de todos os reféns" israelenses sob poder do Hamas.

Em seu discurso, Guterres também disse que o nível de impunidade no mundo é "moralmente intolerável", culpando muitos governo de "atropelarem" o direito internacional.





"O nível de impunidade no mundo é politicamente indefensável e moralmente intolerável. Um número crescente de governos e outros se sentem autorizados, como no jogo do Monopoly, de (usar) a carta de 'sair da prisão'", declarou.