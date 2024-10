Reprodução/A Flipar Voos estão sendo desviados de Israel após o anuncio

Um porta-voz das autoridades aeroportuárias declarou que o espaço aéreo israelence foi fechado nesta terça-feira (1º).



O anúncio aconteceu enquanto as sirenes de alerta soavam em todo país após ataques de mísseis lançados pelo Irã.



“O espaço aéreo israelense está fechado. Os voos estão sendo desviados para outros destinos”, afirmou o porta-voz em comunicado.



Uma hora após o ataque, o espaço aéreo foi reaberto novamente. Segundo autoridades o governo de Israel, duas pessoas ficaram feridas de forma leve e não havia mais registro de vítimas até a última atualização.



Porém, um atentado que ocorreu no mesmo momento nos arredores de Tel Aviv deixou oito mortos.

















Israel x Irã



Nesta terça-feira, a Guarda Revolucionária Iraniana confirmou que lançou mísseis contra Israel. De acordo com a imprensa local, foi possível ouvir explosões em Tel Aviv.

Além da explosão, um ataque a tiros atingiu a cidade. Segundo a AFP, há sete feridos em "suposto ataque terrorista", anunciam polícia e socorristas.

O governo israelense pediu que moradores se protejessem.

Fontes israelenses indicaram que os alvos do possível ataque incluem três bases aéreas militares e uma sede de inteligência ao norte de Tel Aviv, que foi evacuada na tarde do mesmo dia.

A Embaixada dos EUA em Israel emitiu ordens para que seus funcionários retornassem para casa e se preparassem para se abrigar, a primeira instrução desse tipo em meses. Além disso, navios e aeronaves americanas estão posicionados na região para apoiar Israel.

