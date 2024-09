Reprodução / TV Globo Exército israelense anunciou que o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque israelense no Beirute

O Exército israelense anunciou, neste sábado (28), que o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque em Beirute, no Líbano , na última noite. Ainda não houve, porém, confirmação por parte do grupo armado libanês.

" Hassan Nasrallah está morto", anunciou o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, no X.

O capitão David Avraham, outro porta-voz militar, também confirmou à AFP que o chefe do Hezbollah havia sido "eliminado" após os ataques dessa sexta-feira (27) na capital libanesa.

Uma fonte próxima ao grupo apoiado pelo Irã disse à AFP , sob condição de anonimato, que o contato com Nasrallah havia sido perdido desde sexta-feira à noite.

O contato com ele foi perdido por dois dias e começaram a surgir boatos de que ele havia sido morto durante a última guerra de Israel com o Hezbollah em 2006, segundo a fonte, acrescentando que mais tarde ele ressurgiu ileso.

Desde o anúncio da morte pelo Exército israelense, não houve confirmação oficial do Hezbollah.

No X, os militares afirmaram que deram o nome da operação — cujo objetivo era matar Nasrallah — de "Nova Ordem".

Em comunicado militar, eles anunciaram que os ataques também mataram Ali Karake — que foi identificado como comandante da frente sul do Hezbollah —, além de um número não especificado de outros comandantes do grupo libanês.

"O ataque foi realizado enquanto a alta cadeia de comando do Hezbollah operava na sede e promovia atividades terroristas contra os cidadãos do Estado de Israel", disse o comunicado.

"Durante os 32 anos de mandato de Hassan Nasrallah como Secretário-Geral do Hezbollah, ele foi responsável pelo assassinato de muitos civis e soldados israelenses, e pelo planejamento e execução de milhares de atividades terroristas", continuou.

"Ele era responsável por dirigir e executar ataques terroristas ao redor do mundo, nos quais civis de várias nacionalidades eram assassinados. Nasrallah era o tomador de decisões central e o líder estratégico da organização."

O Hezbollah começou a atirar em Israel um dia após o ataque surpresa do Hamas ao sul do país, em 7 de outubro do ano passado, que deu início à guerra em Gaza.

Nos últimos dias, Israel mudou o foco de sua operação de Gaza para o Líbano , onde bombardeios intensos ​​mataram mais de 700 pessoas e desabrigaram cerca de 118.000.

