Reprodução/WIKICOMMONS Lançador de mísseis interceptores do Domo de Ferro, um dos sistemas de defesa de Israel

A Guarda Revolucionária Iraniana confirmou que lançou mísseis contra Israel , na região de Tel Aviv, na tarde desta terça-feira (1º) . O ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah , incluindo o chefe Hassan Nasrallah . Para minimizar ou até mitigar os bombardeios, as Forças Israelenses contam com a ajuda do Domo de Ferro , um dos seus poderosos sistemas de defesa.

O Domo de Ferro é um escudo antimíssil projetado para proteger contra armas de curto alcance e operar em qualquer condição climática. Ele foi criado em 2006 em parceria com os Estados Unidos, durante um conflito com o Hezbollah, quando o grupo paramilitar apoiado pelo Irã lançou milhares de foguetes contra Israel, matando centenas de pessoas.

Com mais de 90% de eficácia, o equipamento conta com um radar para rastrear foguetes, sendo capaz de diferenciar os mísseis que podem atingir áreas construídas e povoadas.

Sendo assim, de uma forma meticulosa e muito rápida, ele lança mísseis interceptadores apenas contra aqueles foguetes que têm um risco maior de atingir essas áreas, com alcance de até 70 quilômetros.

O Domo de Ferro é um sistema complexo, que conta com baterias localizadas em Israel, cada uma com três a quatro lançadores capazes de disparar 20 mísseis interceptadores. Cada uma dessas baterias é dividida em três partes principais:

Um sistema de detecção por radar;

Um computador que calcula a trajetória do foguete que se aproxima;

Um lançador que dispara interceptadores se o foguete tiver chances de atingir uma área construída ou estratégica.

O Domo de Ferro só foi usado em combate cinco anos após sua criação, em 2011, quando derrubou um míssil disparado da Faixa de Gaza. Em 2019, os EUA anunciaram a compra e o teste de algumas baterias do Domo de Ferro.

Quanto custa?

Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, cada interceptor da "Cúpula de Ferro" custa entre US$ 40 mil e US$ 50 mil (entre R$ 205,4 mil e R$ 256,7 mil na cotação atual) para ser desenvolvido.

O sistema completo - ou seja, que o radar, computador e três ou quatro lançadores (cada um deles, com até 20 interceptadores) vale cerca de US$ 100 milhões (R$ 513,5 milhões).

O grupo americano de aeronáutica e defesa RTX, que participa da construção do "Domo de Ferro", estima que Israel tenha 10 sistemas deste tipo.

