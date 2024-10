Ansa Israel iniciou operação terrestre no Líbano





Cerca de três mil brasileiros que moram no Líbano pediram ajuda para deixar o país diante da escalada de violência na região, segundo informações do governo do Brasil. O confronto entre Israel e Hezbollah já deixou centenas de civis mortos, incluindo dois brasileiros .

A quantidade exata de pedidos de repatriação não foi informada. O levantamento preliminar foi feito por fontes do Itamaraty para um colunista do UOL , na manhã desta terça-feira (1º). O Palácio do Planalto trabalhava com o número de duas mil pessoas até o fim de semana, mas os pedidos de repatriação cresceram nos últimos dois dias.

O governo brasileiro estima que 20 mil brasileiros vivam no Líbano . A operação de repatriação já está sendo elaborada pelo ministério de Relações Exteriores, podendo chegar a uma larga escala, já que o número de pedidos de repatriação no Líbano ultrapassa os de repatriados em Israel e Gaza somados desde 7 de outubro de 2023. Por isso, o governo continua orientando que aqueles brasileiros que consigam deixar o país por conta própria o façam.

Número de pedidos equiparado a 2006

O número de requisições se equipara ao de 2006, ano da última e maior incursão terrestre de Israel no Líbano. Na época, três mil pessoas deixaram o país com auxílio do governo brasileiro. Nesta segunda-feira (30), o exército israelense invadiu por terra o território libanês .

Os estudos para voos de repatriação começaram após semanas de orientação para que brasileiros deixassem o Líbano por meios próprios. Somente na semana passada a Embaixada do Brasil em Beirute começou a consultar a população local para saber quem precisaria de ajuda para deixar o país.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira , pediu que a Síria autorizasse a entrada de comboios com brasileiros no país. A conversa ocorreu em reunião com o governo de Bashar al-Assad em Nova York no fim de semana, após a Assembleia Geral da ONU.





Vieira também se reuniu com o governo do Líbano, mas os detalhes do plano de retirada dos brasileiros do país não foram detalhados na ocasião.

Para quem deseja retornar ao Brasil a repatriação segue aberta, e a população pode procurar o Itamaraty através dos canais de operações do Sul do Líbano (07753684), na sala de operações de Baalbeck Hermel (08371479), na sala de operações de Nabatiyyeh (07769002) e na sala de operações do Bekaa (08803905).

